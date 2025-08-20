سامح الصريطي: السياسة هي فن معاملة الجماهير.. والفنان قائد رأي ومُعبّر عنهم

قال الفنان سامح الصريطي إن السياسة في جوهرها هي فن معاملة الجماهير والتواصل معهم، مؤكدًا أن كل من يتعامل مع الجمهور، سواء كان فنانًا أو مسؤولًا أو سياسيًا، لا بد أن يمتلك القدرة على مخاطبة الناس والتعبير عن احتياجاتهم ومطالبهم.

وأضاف الصريطي، خلال لقاء مع الإعلامية لما جبريل، ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المذاع على قناة إكسترا نيوز: «السياسي أو المسؤول الحقيقي هو من يستطيع أن يعبر عن جماهيره ويوجههم، ويكسب ثقتهم ويجعلهم يقتنعون به، فالتأثير في الناس هو جوهر السياسة، سواء داخل مؤسسة صغيرة أو على مستوى دولة كاملة».

وتابع: «الفنان كذلك يُعد سياسيًا بطريقته، تخيلي فنانًا يقف على خشبة المسرح أمام 500 أو 1000 مشاهد، يقودهم بمشاعره وكلماته، هو يملك الترمومتر الذي يقيس من خلاله ردود أفعالهم، يستطيع أن يجعلهم يضحكون أو يبكون، يوجههم ويبث فيهم القيم التي يحملها».

واعتبر الصريطي أن امتلاك الفنان لهذه القدرة على التأثير في الجمهور، والتعبير عن أفكارهم واحتياجاتهم، وإمتاعهم في الوقت ذاته، هو شكل من أشكال القيادة السياسية الراقية، مشيرًا إلى أن «قمة السياسة هي أن يشعر الجمهور بأن هذا الشخص – سواء كان فنانًا أو مسؤولًا – يُعبّر عنهم بحق».