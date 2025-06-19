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دخلت للصلح.. وفاء عامر توفق بين إسماعيل الليثي وزوجته شيماء سعيد
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فيديو جراف

دخلت للصلح.. وفاء عامر توفق بين إسماعيل الليثي وزوجته شيماء سعيد

وفاء عامر
وفاء عامر
كريم ناصر

دخلت الفنانة وفاء عامر على خط الأزمة الدائرة بين المطرب الشعبي إسماعيل الليثي وزوجته البلوجر شيماء سعيد، بهدف تهدئة الأوضاع وإعادة التوافق بين الطرفين.

ونشرت شيماء سعيد، فيديو عبر تيك توك يجمعها بالفنانة وفاء عامر التي دعت إلى الصلح بين الطرفين وعدم الخوض في تفاصيل الخلاف.


واشتعلت مواقع التواصل منذ أيام بعد انتشار فيديو شيماء سعيد عبر تيك توك، باكية وتطلب استغاثة بعد  تعرضها لـ”ضرب وسرقة بناتها ومجوهراتها” من قبل زوجها إسماعيل الليثي.


وبعدها، خرج إسماعيل الليثي لينفي كل التهم: “لا ضرب، لا سرقة، ولا انفصال”، واعتبر ما حدث “خناقة عائلية طبيعية”، مؤكداً أن شيماء ما زالت زوجته وأن علاقتهما مازالت مستمرة.


يعود جذور الخلاف إلى سبتمبر 2024 بعد وفاة طفلهما “رضا”، حيث اعترض إسماعيل الليثي على مشاركة شيماء بحفل زفاف شقيقتها، مشيراً إلى أن هذا التصرف قد أضر بحساسية الوضع العاطفي للأسرة.

وقفت الفنانة وفاء عامر من البداية إلى جانب إسماعيل الليثي وزوجته خاصة بعد وفاة ابنهما رضا في حادث مأساوي للأسرة.

https://youtube.com/shorts/ralklsT3JTA

 

وفاء عامر البلوجر شيماء سعيد شيماء سعيد الليثي اسماعيل الليثي

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