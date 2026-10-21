العراق يتجه لإغلاق منافذه الحدودية مع إيران باستثناء منفذين .. تفاصيل

يتجه العراق إلى إغلاق مزيد من المنافذ الحدودية مع إيران، مع الإبقاء على منفذين فقط لاستمرار حركة العبور، في خطوة تأتي وسط إجراءات أمنية وتنظيمية تتخذها بغداد على الحدود بين البلدين.

وأفادت وكالة «شفق نيوز» العراقية، الثلاثاء، بأن الحكومة الاتحادية أصدرت توجيهات بإغلاق منفذ الشيب الحدودي في محافظة ميسان، اعتبارًا من السادسة صباح الأربعاء، وحتى إشعار آخر، مشيرة إلى أن القرار يرتبط بأسباب فنية لم تُكشف تفاصيلها.

ويأتي ذلك بعد إغلاق العراق ثلاثة منافذ حدودية مع إيران، هي الشلامجة في محافظة البصرة، والشيب في ميسان، والمنذرية في محافظة ديالى، على خلفية تطورات أمنية وتحقيقات أعقبت هجومًا بطائرات مسيرة استهدف خط أنابيب النفط السعودي «شرق–غرب»، بحسب تقارير إعلامية.

وكانت السلطات العراقية قد أكدت في وقت سابق استمرار حركة العبور عبر منفذي زرباطية والمنذرية، بالتزامن مع اتخاذ إجراءات تنظيمية وأمنية في منافذ أخرى على الحدود الإيرانية، فيما أشارت الجهات المعنية إلى أن بعض التدابير تستهدف رفع الجاهزية وتطوير آليات التفتيش والرقابة.