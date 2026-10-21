وزير الاتصالات: 200 ألف فرصة عمل جديدة مُستهدفة ضمن خطة «مصر الرقمية» بحلول 2030

قال المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن استراتيجية «مصر الرقمية» تضع المواطن المصري في مقدمة أولوياتها، وتستهدف توفير 200 ألف فرصة عمل بحلول عام 2030، على أن يكون نصفها تقريبًا من الوظائف ذات القيمة العالية، بما يسهم في تحسين دخول المواطنين ومستوى معيشتهم.

وأضاف في لقاء مع عوض الغنام مراسل قناة «إكسترا نيوز»، على هامش منتدى مصر 2026، أنّ الوزارة تستهدف تمكين 250 شركة ناشئة من دخول الأسواق وتطوير منتجات يمكن الاستفادة منها في تطبيقات الذكاء الاصطناعي بقطاعات مختلفة، من بينها الصحة والتعليم، إلى جانب تطوير البنية التحتية للاتصالات وتوصيل كابلات الألياف الضوئية إلى أكثر من 55% من منازل المواطنين بحلول عام 2030.

التوسع في الخدمات الرقمية وتيسير حياة المواطنين

وأوضح وزير الاتصالات أن الخطة تستهدف زيادة عدد الخدمات الرقمية من 250 خدمة حاليًا إلى 400 خدمة بحلول عام 2030، بهدف تسهيل حصول المواطنين على الخدمات الحكومية، وتقليل الحاجة إلى الانتقال إلى المقرات الرسمية وما يترتب على ذلك من إهدار الوقت والجهد والتكاليف.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل كذلك على الاستفادة من مراكز الإبداع التكنولوجي في مختلف المحافظات لتوسيع نطاق المسارات التدريبية، واحتضان الأفكار والابتكارات، ودعم الشركات الناشئة العاملة في المجالات التكنولوجية، بما يتيح فرصًا أوسع لبناء القدرات الرقمية.

تقدم مصر في مجال الذكاء الاصطناعي

ولفت هندي إلى أن الذكاء الاصطناعي يمثل أحد أهم المجالات المؤثرة في اقتصادات الدول، موضحًا أن مصر بدأت العمل على هذا الملف منذ عام 2019، وأطلقت استراتيجيتها الوطنية للذكاء الاصطناعي، ثم جددتها في عام 2025.

وتابع، أن مصر تقدمت، خلال السنوات الست الماضية، من المركز 111 عالميًا إلى المركز 52 في المؤشر الذي أشار إليه، بزيادة قدرها 59 مركزًا، لتحتل المركز الأول إفريقيًا والثالث عربيًا، مؤكدًا أن هذا التقدم لا يعني الاكتفاء بما تحقق، لكنه يمثل مؤشرًا مطمئنًا على مسار التطور.