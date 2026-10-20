قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فرج عامر يُشيد بموهبة «لامين يامال»: لن تتكرّر في كرة القدم
طوارئ في قاع البحر .. كيف ينقذ العالم الإنترنت إذا قُطعت كابلات هرمز؟
الرئيس السيسي: إزالات بعض المقابر تم بسبب مشكلة المياه الجوفية
ناصر منسي يُواصل التدريبات المُنفردة انتظارًا للتحقيق في الزمالك
ردًا على شائعات وفاته .. زعيم كوريا الشمالية يذهب للتسوّق مع ابنته
«مدبولي»: الانتهاء من المرحلة الأولى من «حياة كريمة» بتكلفة تجاوزت 450 مليار جنيه
نابولي يهزم «بودو جليمت» بنتيجة 4-3 في مباراة مثيرة بدوري أبطال أوروبا
لزيادة المشاهدات .. القبض على سائحتين يتحرشــــن بالمارة في الشوارع بعدة محافظات
الرئيس السيسي يُوجّه بالانتهاء من جميع مشروعات «حياة كريمة» بحد أقصى عام 2030
الأرصاد تحذر من طقس الأربعاء.. أمطار تضرب عدة مناطق والشبورة تهدد الطرق وتحذير للمواطنين
لماذا يجب قراءة آخر آيتين من سورة البقرة قبل النوم؟.. 7 عجائب تحدث لك
الاقتصاد الفرنسي بالأرقام.. ديون قياسية وإنفاق مرتفع يضعان باريس أمام خيارات صعبة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل يجوز صلاة قيام الليل قبل الساعة ١٢؟.. اعرف أفضل وقت لأدائها

قيام الليل قبل الساعة ١٢
قيام الليل قبل الساعة ١٢
أمل فوزي

قال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز صلاة قيام الليل قبل الساعة ١٢، بل من بعد صلاة العشاء يجوز صلاة قيام الليل ولا يُشترط تأخيرها إلى بعد منتصف الليل.

هل يجوز صلاة قيام الليل قبل الساعة ١٢

وأوضح الشيخ محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في إجابته عن سؤال : هل يجوز صلاة قيام الليل قبل الساعة ١٢؟، أن وقت صلاة قيام الليل يبدأ بعد انتهاء صلاة العشاء مباشرة ويستمر حتى قبل أذان الفجر.

وتابع: إذ تبدأ الصلاة عقب صلاة العشاء وحتى ما قبل صلاة الفجر، مشيرًا إلى أنه من الأفضل أن تؤدى الصلاة في الثلث الأخير من الليل لأنه وقت بركة، وقيام الليل من العبادات المهمة، وسُنة مؤكدة عن الرسول -صلى الله عليه وسلم-، وتواترت النصوص من الكتاب والسنة بالحث عليه.

وأشار إلى أن قيام الليل له شأن عظيم في تثبيت الإيمان، والإعانة على جليل الأعمال، قال تعالى: «يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ قُمْ اللَّيْلَ إِلا قَلِيلا نِصْفَهُ أَوْ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلا أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلْ الْقُرْآنَ تَرْتِيلا إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلا ثَقِيلا إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلا» (سورة المزمل:1-6)

قيام الليل

وأضاف أن الله تعالى مدح أهل الإيمان والتقوى، بجميل الخصال وجليل الأعمال، ومن أخص ذلك قيام الليل، قال تعالى: «إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لا يَسْتَكْبِرُونَ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ».

يعتبر قيام الليل من أعظمِ الطّاعات عند الله تعالى، وهي أيضًا سرٌ من أسرار الطُمأنينة والرِّضا في قلب الإنسانِ المؤمن؛ إذ ترسم نورًا على وجه المؤمن، حيث إنّ الله عز وجلّ يَنزل كلَ ليلة في الثُلثِ الأخير من اللّيل إلى السّماء ِالدُّنيا فيقول: «هل من داعٍ فأستجيبُ لهُ هل من سائلٍ فأعطيهُ، هل من مستغفرٍ فأغفرُ له»، حتى يطلع الفجر.

هل يجوز صلاة قيام الليل قبل الساعة ١٢ يجوز صلاة قيام الليل قبل الساعة ١٢ صلاة قيام الليل قبل الساعة ١٢ قيام الليل قبل الساعة ١٢ هل يجوز قيام الليل قبل الساعة ١٢ يجوز قيام الليل قبل الساعة ١٢

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء في البنوك

الدولار يفاجئ الجميع.. ارتفاع جماعي في 20 بنكاً وزيادة 50 قرشاً مرة واحدة

الرئيس عبد الفتاح السيسي

بالأسماء.. الرئيس السيسي ينتدب 15 قاضيًا للعمل مساعدين لوزير العدل لشؤون الإعلام ومجلسي النواب والشيوخ

الرئيس السيسي

باستثمارات 11 ترليون جنيه.. الرئيس السيسي يشهد توقيع 4 عقود كبرى بين الدولة ومجموعة هشام طلعت مصطفى

أمير بنهاشم

الزمالك يجهز مفاجأة مغربية لخلافة معتمد جمال

المتوفي

الحزن يخيم على قرية شارونة بالمنيا بعد وفاة مدير بنك في حادث الطريق الغربي

استخراج بطاقة الرقم القومي مستعجل

بـ800 جنيه فوري.. استخراج بطاقة الرقم القومي في أقل من 24 ساعة

وفاة الطفلة جورية ياسر بالصف الثالث الإبتدائي

جمال شعبان يكشف سببا محتملا لوفاة الطفلة جويرية في طابور الصباح بالدقهلية

الرئيس السيسي

شمال مدينتي والإسكندرية وأبو قير والساحل الشمالي.. خريطة المشروعات الـ4 الجديدة بين الدولة ومجموعة طلعت مصطفى

ترشيحاتنا

كامل الوزير: الدولة تنظر إلى مشروعات النقل باعتبارها محاور رئيسية للتنمية الاقتصادية

كامل الوزير: الدولة تنظر إلى مشروعات النقل باعتبارها محاور رئيسية للتنمية الاقتصادية

الانترنت

استهداف كابلات الإنترنت البحرية.. هل ينقطع الاتصال عن العالم؟

مشروعات الاسكان

ناجي قمحة: الدولة المصرية أولت اهتمامًا كبيرًا بملف التنمية العمرانية والحضارية

بالصور

بفستان لافت.. نجلاء بدر بإطلالة تبرز رشاقتها في اليوم الخامس من مهرجان الجونة

نجلاء بدر
نجلاء بدر
نجلاء بدر

يسرا تتألق في اليوم الخامس من مهرجان الجونة بفستان ذهبي لامع |شاهد

يسرا
يسرا
يسرا

بفستان أزرق.. ناهد السباعي بإطلالة أنيقة في خامس يوم من مهرجان الجونة

ناهد السباعي
ناهد السباعي
ناهد السباعي

بـ800 جنيه فوري.. استخراج بطاقة الرقم القومي في أقل من 24 ساعة

استخراج بطاقة الرقم القومي مستعجل
استخراج بطاقة الرقم القومي مستعجل
استخراج بطاقة الرقم القومي مستعجل

فيديو

نبيل فهمي يزور جنوب لبنان

الأمين العام لجامعة الدول العربية يختتم زيارته الرسمية الأولى إلى لبنان.. فيديو

نبيل فهمي يزور جنوب لبنان

نبيل فهمي يتفقد الأوضاع الأمنية والإنسانية في بلدات الجنوب اللبناني.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة التغيير وعقيدة البناء.. من فقه الحركة إلى هندسة الوجود

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أن تكون الأقرب إلى قلبه والأبعد عن عالمه

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الفن والحرب والجيل الجديد

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: من يصنع وعي المصريين؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الحقيقة والسراب

المزيد