انهيار الجيش الإثيوبي.. مقتل 1500 جندي خلال 48 ساعة من الاشتباكات مع جبهة تيجراي

أفادت وسائل إعلام بأن جبهة تحرير شعب تيجراي كبدت الجيش الإثيوبي خسائر فادحة خلال الاشتباكات التي دارت على مدار يومي السبت والأحد الماضيين وصلت إلى مقتل 1500 جندي إثيوبي.

انهيار الجيش الإثيوبي في تيجراي

‎ووفقا لتقرير نشرته وكالة الأناضول التركية الرسمية، أعلن نيغاش هيلوف، المسؤول في جبهة تحرير شعب تيجراي (TPLF)، أن قوات دفاع تيجراي قتلت 1511 جنديا من القوات الفيدرالية الإثيوبية وأصابت 1050 آخرين خلال اشتباكات يومي 17 و18 أكتوبر 2026.

‎وأوضح هيلوف أن الاشتباكات بين جبهة تيجراي و الجيش الإثيوبي دارت في منطقة ميرينا بوسط إقليم تيجراي الواقع في شمال إثيوبيا.

‎والسبت الماضي، حذرت "جبهة تحرير شعب تيجراي" (TPLF) السكان من التحرك بالقرب من المطارات في إقليم تيجراي الواقع شمال إثيوبيا، زاعمةً أن الحكومة الفيدرالية الإثيوبية تستخدم المرافق الجوية لأغراض عسكرية، كما رفضت الإدارة المؤقتة التي تم تشكيلها حديثاً، واصفةً إياها بأنها غير شرعية.

تحالف مسلح لإسقاط آبي أحمد

يأتي ذلك بعد مرور حوالي شهر من إعلان سبع جماعات معارضة ومسلحة إثيوبية عن تشكيل "تحالف القوى الشعبية الإثيوبية من أجل البقاء"، والذي يهدف إلى إسقاط حكم رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد.

ويضم التحالف أيضاً "جيش تحرير أورومو"، و"الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي"، و"الجبهة الوطنية لتحرير أوجادين"، و"الجبهة الثورية الوطنية لعفر"، و"حركة تحرير شعب بني شنقول"، و"الحركة الديمقراطية لشعب جوموز".