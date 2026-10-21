بترول أسيوط يتقدّم بشكوى ضد طاقم تحكيم مباراة الزمالك .. لهذا السبب

أكد وائل عبد الحميد، نائب رئيس نادي بترول أسيوط، أن النادي سيتقدم بشكوى رسمية ضد طاقم تحكيم مباراة الزمالك وبترول أسيوط، بسبب القرارات التحكيمية التي شهدتها المواجهة، عقب إصابة أحمد خالد لاعب الفريق.

وقال وائل عبد الحميد، خلال تصريحاته لبرنامج «قهوة فايق»، إن إصابة أحمد خالد صعبة للغاية، مشيرًا إلى أن مستقبل اللاعب الكروي أصبح على المحك، في ظل خطورة الإصابة التي تعرض لها خلال المباراة.

وأضاف نائب رئيس نادي بترول أسيوط أنه كان يجب على حكم المباراة، حمادة القلاوي، اتخاذ قرار بالعودة إلى تقنية الفيديو «VAR» ومراجعة تدخل محمد عواد، حارس مرمى الزمالك، مؤكدًا أن الواقعة كانت تستدعي مراجعة تحكيمية.

وأوضح عبد الحميد أن النادي سيتقدم بشكوى رسمية اليوم ضد طاقم تحكيم المباراة، مطالبًا لجنة الحكام بالعمل على رفع كفاءة الحكام وتطوير مستواهم، بما يضمن تحقيق العدالة بين جميع الفرق.

واختتم تصريحاته بالتساؤل عن جدوى وجود تقنية الفيديو في مصر، في ظل عدم رجوع الحكام إليها في بعض الحالات المثيرة للجدل، قائلًا: «مش عارف ليه موجود VAR في مصر طالما الحكام مش بترجع لي.