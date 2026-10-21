قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«شبانة»: الأهلي يفكر في تجديد عقد أشرف داري.. وعمر فايد وحسام عبدالمجيد على رادار الفريق
هل تستطيع أوروبا الاستغناء عن علاقاتها مع واشنطن رغم الخلافات؟ .. محلل سياسي يُجيب | فيديو
وزير الحرب الأمريكي: ترامب يملك كل أوراق القوة وسيحسم المواجهة مع إيران
ترامب: المساعدات لأوكرانيا «استثمار كارثي» .. ولم نجنِ سوى المعاناة والموت
ماهر غريب: مستثمرون عرب ومصريون في شركة الكرة .. و10 ملايين جنيه تعود لخزينة الزمالك
أكسيوس: «ويتكوف» يحمل مقترح سلام مُحدّثًا إلى بوتين في سانت بطرسبرج.. و«كوشنر» يُشارك عن بُعد
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطاطا الحلوة؟ .. وهذه علاقتها بزيادة الوزن
سيد مرعي: الزمالك وقّع مع محمود ممدوح منذ عام .. وموقف الأهلي غير واضح
حكم من تيمم وصلى ثم وجد الماء.. هل يجب عليه إعادة الصلاة؟
منتدى مصر 2026 يناقش مستقبل التنمية الحضرية والارتقاء بالمشهد العمراني
بعد استغاثة والدها المُغترب بالسعودية.. أهالي مدينة السادات يعثرون على طفلة تغيّبت عن منزلها.. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

كاملا هاريس تهاجم ترامب: تكلفة كل شيء ارتفعت بسببك.. وسنرد في الانتخابات

كامالا هاريس
كامالا هاريس
خاطر عبادة

شنت نائبة الرئيس الأمريكي السابقة كاملا هاريس هجوما حادا على إدارة الرئيس دونالد ترامب، محملة إياها مسؤولية موجة الغلاء التي تضرب الأسر الأمريكية.

وكتبت هاريس عبر منصة "إكس": "تكلفة كل شيء، من البقالة والبنزين إلى السكن ورعاية الأطفال، ترتفع بسبب الخيارات التي اتخذتها إدارة دونالد ترامب".

وأضافت: "لهذه الخيارات عواقب، وكذلك للانتخابات عواقب. انتخابات التجديد النصفي هي فرصتنا لانتخاب قادة سيناضلون من أجل الشعب".

وأعلنت هاريس عن انطلاق جولة ميدانية مكثفة خلال الأسبوع المقبل تشمل 5 ولايات حاسمة هي نيفادا وميسيسيبي ونيوهامبشاير وويسكونسن وجورجيا، لدعم مرشحي الحزب الديمقراطي، قائلة: "أراكم هناك".

أسعار الوقود في أمريكا تقفز 46% منذ حرب إيران 

 تواصل أسعار الوقود في الولايات المتحدة البقاء عند مستويات مرتفعة للشهر الخامس على التوالي، إذ ظل متوسط سعر الجالون أعلى من 4 دولارات لمدة 158 يوما متتاليا، متجاوزا بذلك الرقم القياسي المسجل في عام 2022.

وفقا لمجلة "نيوزويك" إنه في ظل منافسات محتدمة في عدة ولايات حاسمة، يأتي هذا الرقم القياسي الجديد قبل أقل من ثلاثة أسابيع من انتخابات التجديد النصفي، التي ستحدد نتائجها الجهة التي ستسيطر على الكونجرس.

وبحسب أرقام "جمعية السيارات الأمريكية" (إيه إيه إيه)، فقد سجل متوسط سعر الوقود على المستوى الوطني 4.34 دولار للجالون، ارتفاعاً من 2.98 دولار للجالون قبل وقت قصير من بدء حرب إيران في أواخر فبراير.

ويعني ذلك أن أسعار الوقود ارتفعت بأكثر من 46 في المئة منذ بدء الحرب، ما أدى إلى تكلفة إضافية قدرها 73.5 مليار دولار، وفقاً لباحثين في معهد "واتسون" للشؤون الدولية والعامة بجامعة براون. وهو ما يعادل عبئاً إضافياً قدره 561.20 دولاراً على كل أسرة أمريكية.

وشهدت أسعار الديزل ارتفاعاً حاداً، ما ألحق ضرراً بالغاً بالمزارعين، وسائقي الشاحنات، وقطاع الشحن، حيث وصل متوسط سعر جالون الديزل يوم الثلاثاء إلى 6.27 دولار.

وفي منشور له على منصة "إكس" ، قال كبير مستشاري الطاقة في شركة "جلف أويل" ، توم كلوزا: "نشهد قفزات مذهلة في أسعار الديزل في تعاملات الجملة اليوم، إذ ارتفعت بمقدار 18 سنتاً للجالون في منطقتي ساحل الخليج والساحل الشرقي، وبمقدار 28 سنتاً في جنوب كاليفورنيا، وما بين 25 إلى 30 سنتاً في منطقتي السهول الكبرى والبحيرات العظمى. من الواضح أن السوق لا تصدق أن النفط الروسي في طريقه للوصول".

وعلى صعيد الولايات، تسجل كاليفورنيا حالياً أعلى أسعار للبنزين، حيث يبلغ متوسط سعر الجالون 6.28 دولار. كما تشهد ولايات أوريجون، وواشنطن، وإيداهو، وألاسكا، وهاواي، ونيفادا، ويوتا، وإلينوي، وأريزونا أسعاراً مرتفعة بشكل ملحوظ.

وفي المقابل، تُسجَّل أدنى أسعار للبنزين في ولايات إنديانا، وأوهايو، وتينيسي، ونورث كارولينا، وساوث كارولينا، وألاباما، وجورجيا، ومسيسيبي، وأركنساس، ولويزيانا، وتكساس.

كامالا هاريس ترامب انتخابات التجديد النصفي الغلاء في أمريكا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

باستثمارات 11 ترليون جنيه.. الرئيس السيسي يشهد توقيع 4 عقود كبرى بين الدولة ومجموعة هشام طلعت مصطفى

المتوفي

الحزن يخيم على قرية شارونة بالمنيا بعد وفاة مدير بنك في حادث الطريق الغربي

استخراج بطاقة الرقم القومي مستعجل

بـ800 جنيه فوري.. استخراج بطاقة الرقم القومي في أقل من 24 ساعة

الرئيس السيسي

شمال مدينتي والإسكندرية وأبو قير والساحل الشمالي.. خريطة المشروعات الـ4 الجديدة بين الدولة ومجموعة طلعت مصطفى

مشغولات ذهبية

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 يسجل 6285 جنيهًا

موعد استطلاع هلال رمضان

موعد استطلاع هلال رمضان2027 وأول أيام الصيام في مصر

صورة أرشيفية

الأرصاد تحذر من طقس الأربعاء.. أمطار تضرب عدة مناطق والشبورة تهدد الطرق وتحذير للمواطنين

اعراض القولون العصبي

أعراض القولون العصبي.. 7 علامات شائعة تكشف الإصابة

ترشيحاتنا

صورة ارشيفية

فتح باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة النادي المصري.. اليوم

محافظ بورسعيد يشيد بالتعاون المثمر مع هيئة قناة السويس

شريان مروري حيوي للربط بين بورسعيد وبورفؤاد.. محافظ بورسعيد يتفقد إعادة تشغيل كوبري النصر العائم «1».. صور

صورة ارشيفية

مصرع شخص في تصادم سيارتي نقل ثقيل «تريلا» واشتعالهما بالكامل على الطريق الصحراوي الغربي بالأقصر

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطاطا الحلوة؟ .. وهذه علاقتها بزيادة الوزن

البطاطا البرتقالية
البطاطا البرتقالية
البطاطا البرتقالية

دراسة تحذر : مواد كيميائية في المنتجات اليومية مُرتبطة بسرطان الثدي

مخاطر التعرض للمواد الكيميائية
مخاطر التعرض للمواد الكيميائية
مخاطر التعرض للمواد الكيميائية

بفستان أسود قصير .. هنا شيحة تخطف الأنظار في خامس يوم بمهرجان الجونة | شاهد

هنا شيحة
هنا شيحة
هنا شيحة

بفستان لافت.. نجلاء بدر بإطلالة تبرز رشاقتها في اليوم الخامس من مهرجان الجونة

نجلاء بدر
نجلاء بدر
نجلاء بدر

فيديو

نبيل فهمي يزور جنوب لبنان

الأمين العام لجامعة الدول العربية يختتم زيارته الرسمية الأولى إلى لبنان.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة التغيير وعقيدة البناء.. من فقه الحركة إلى هندسة الوجود

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أن تكون الأقرب إلى قلبه والأبعد عن عالمه

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الفن والحرب والجيل الجديد

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: من يصنع وعي المصريين؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الحقيقة والسراب

المزيد