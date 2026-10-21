كاملا هاريس تهاجم ترامب: تكلفة كل شيء ارتفعت بسببك.. وسنرد في الانتخابات

شنت نائبة الرئيس الأمريكي السابقة كاملا هاريس هجوما حادا على إدارة الرئيس دونالد ترامب، محملة إياها مسؤولية موجة الغلاء التي تضرب الأسر الأمريكية.

وكتبت هاريس عبر منصة "إكس": "تكلفة كل شيء، من البقالة والبنزين إلى السكن ورعاية الأطفال، ترتفع بسبب الخيارات التي اتخذتها إدارة دونالد ترامب".

وأضافت: "لهذه الخيارات عواقب، وكذلك للانتخابات عواقب. انتخابات التجديد النصفي هي فرصتنا لانتخاب قادة سيناضلون من أجل الشعب".

وأعلنت هاريس عن انطلاق جولة ميدانية مكثفة خلال الأسبوع المقبل تشمل 5 ولايات حاسمة هي نيفادا وميسيسيبي ونيوهامبشاير وويسكونسن وجورجيا، لدعم مرشحي الحزب الديمقراطي، قائلة: "أراكم هناك".

أسعار الوقود في أمريكا تقفز 46% منذ حرب إيران

تواصل أسعار الوقود في الولايات المتحدة البقاء عند مستويات مرتفعة للشهر الخامس على التوالي، إذ ظل متوسط سعر الجالون أعلى من 4 دولارات لمدة 158 يوما متتاليا، متجاوزا بذلك الرقم القياسي المسجل في عام 2022.

وفقا لمجلة "نيوزويك" إنه في ظل منافسات محتدمة في عدة ولايات حاسمة، يأتي هذا الرقم القياسي الجديد قبل أقل من ثلاثة أسابيع من انتخابات التجديد النصفي، التي ستحدد نتائجها الجهة التي ستسيطر على الكونجرس.

وبحسب أرقام "جمعية السيارات الأمريكية" (إيه إيه إيه)، فقد سجل متوسط سعر الوقود على المستوى الوطني 4.34 دولار للجالون، ارتفاعاً من 2.98 دولار للجالون قبل وقت قصير من بدء حرب إيران في أواخر فبراير.

ويعني ذلك أن أسعار الوقود ارتفعت بأكثر من 46 في المئة منذ بدء الحرب، ما أدى إلى تكلفة إضافية قدرها 73.5 مليار دولار، وفقاً لباحثين في معهد "واتسون" للشؤون الدولية والعامة بجامعة براون. وهو ما يعادل عبئاً إضافياً قدره 561.20 دولاراً على كل أسرة أمريكية.

وشهدت أسعار الديزل ارتفاعاً حاداً، ما ألحق ضرراً بالغاً بالمزارعين، وسائقي الشاحنات، وقطاع الشحن، حيث وصل متوسط سعر جالون الديزل يوم الثلاثاء إلى 6.27 دولار.

وفي منشور له على منصة "إكس" ، قال كبير مستشاري الطاقة في شركة "جلف أويل" ، توم كلوزا: "نشهد قفزات مذهلة في أسعار الديزل في تعاملات الجملة اليوم، إذ ارتفعت بمقدار 18 سنتاً للجالون في منطقتي ساحل الخليج والساحل الشرقي، وبمقدار 28 سنتاً في جنوب كاليفورنيا، وما بين 25 إلى 30 سنتاً في منطقتي السهول الكبرى والبحيرات العظمى. من الواضح أن السوق لا تصدق أن النفط الروسي في طريقه للوصول".

وعلى صعيد الولايات، تسجل كاليفورنيا حالياً أعلى أسعار للبنزين، حيث يبلغ متوسط سعر الجالون 6.28 دولار. كما تشهد ولايات أوريجون، وواشنطن، وإيداهو، وألاسكا، وهاواي، ونيفادا، ويوتا، وإلينوي، وأريزونا أسعاراً مرتفعة بشكل ملحوظ.

وفي المقابل، تُسجَّل أدنى أسعار للبنزين في ولايات إنديانا، وأوهايو، وتينيسي، ونورث كارولينا، وساوث كارولينا، وألاباما، وجورجيا، ومسيسيبي، وأركنساس، ولويزيانا، وتكساس.