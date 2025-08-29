قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

مصطفي شوقي: ملطشة القلوب انطلاقتي الحقيقية.. ولولا حميد الشاعري لم استمر فى الغناء|فيديو

مصطفي شوقي مع تقى الجيزاوي
مصطفي شوقي مع تقى الجيزاوي
قسم الفن

كشف الفنان مصطفي شوقي كواليس دخوله الفن وسبب نجاح اغنيته “ملطشة القلوب” التى تعتبر بداية انطلاقته الفنية ، بالرغم من تقديمه العديد من الأغاني ولكن لم تحقق نجاحا كبيرا مثلها.

وقال مصطفي شوقي خلال لقائه فى بودكاست “Boom Shoot” المذاع على قناة صدي البلد تقديم المذيعة تقى الجيزاوي، أن من وجهة نظره ان السبب وراء عدم نجاح اعماله الذى قدمها فى بداية مشواره الفني هو قلة الخبرة وعدم وضوح هوية الألبومات السابقة بشكل واضح ، معلقة: “مكنش فى هوية واضحة بمعني ان ممكن يبقي فى اغنية شعبي على اغنية رومانسية الموضوع مكنش فيه نظام”.

وأضاف مصطفي شوقي ، قائلا: انه شعر فى فترة ما بأنه لم يحظي بحظ كبير وان هناك العديد من ابناء جيله انتشروا بشكل اكبر بكثير منه ولكنه لم ييأس بالرغم ان نجاحه تأخر بشكل كبير.

وعن نجاح أغنية ملطشة القلوب ، قال مصطفي شوقي ان لم يتوقع النجاح الكبير الذى حققته الأغنية هو فقط أعجب باللحن وقرر ان يقدمه.  

مصطفي شوقي: لولا وجود حميد الشاعري فى حياتي لم استمر فى مشواري الفني 

وتحدث مصطفي شوقي عن فترة تعاونه مع الفنان حميد الشاعري وأنه لولا وجوده كان من الممكن ان يترك المجال الفني لأنه كان يشعر بالإحباط الشديد بعد ان قدم ألبوم عام ٢٠٠٢ ولم يحقق نجاحا كبيرا. 

وأعرب مصطفي شوقي عن سعادته بالتعاون مع حميد الشاعري وانه لحن له العديد من الأغاني وينتظر دويتو جديد لهما خلال الفترة المقبلة.

مصطفي شوقي: مبسوط جدا بالانتشار اللي حققته بؤبؤ

وتحدث الفنان مصطفي شوقي عن النجاح الكبير الذى حققته أحدث أغانيه بؤبؤ الذى طرحها خلال الأيام الماضية.

وأعرب عن سعادته البالغة  برودو الفعل الإيجابية على الاغنية وأنها تشهد انتشارًا كبيرًا منذ طرحها.

مصطفي شوقي أغاني مصطفي شوقي حميد الشاعري

