شيرين عبد الوهاب أو أنغام .. مصطفى شوقي يكشف عن فنانة يحب التعاون معها .. فيديو

من أغنية إلى الأخرى دائما ما يبهر الفنان مصطفى شوقي جماهيره خاصة أن لديه شكلا غير مألوف على أعين ومسامع المتابعين ومشاهدي أعماله الغنائية والفيديو كليب التي يظهر بها في أغانيه من مشاهد تحمل ألوانا فنية متنوعة،ومن هذا المنطلق وإكمالا لفنيته وإبداعاته رحّب الفنان كثيرا بالتعاون مع النجمتين شيرين عبد الوهاب وأنغام وقال رأيه فيهما بمنتهى الوضوح والصراحة.

مصطفي شوقي: دايما بدور على الالحان المختلفة اللي تعجب الجمهور

وقال مصطفي شوقي خلال لقائه فى بودكاست “boom shoot” المذاع على قناة صدي البلد تقديم المذيعة تقى الجيزاوي ، أنه دائما يركز على أعماله الفنية ويسعى لإنتاج ألحان مختلفة دائمًا تنال إعجاب جمهوره مثل بؤبؤ ، وزي الدهب وأغنيته المنتظرة.

شيرين وأنغام مدرسة أحب جدا التعاون معاهم

وبسؤاله عن التلحين للنجمتين شيرين عبد الوهاب أو أنغام ، قال مصطفي شوقي أنه يحب التعاون معهما لأن لكل منهما مدرسته الخاصة ، مشيرًا أن صوت الفنانة شيرين عبد الوهاب من الأصوات التى لم تتكرر كثيرًا وأن أنغام أيضًا لها مدرستها الخاصة والمختلفة .

واختتم حديثه ، معلقًا: “احنا عندنا جوهرتين وأنا اتشرف بالتعاون معاهم بالتأكيد”.

وتحدث الفنان مصطفي شوقي عن النجاح الكبير الذى حققته أحدث أغانيه بؤبؤ الذى طرحها خلال الأيام الماضية.

مصطفي شوقي: مبسوط جدا بالانتشار اللي حققته بؤبؤ

وقال أنه سعيد برودو الفعل الإيجابية على الاغنية وأنها تشهد انتشارًا كبيرًا منذ طرحها.