المخرج جيمس كاميرون يدرس إنتاج وثائقي عن كواليس صناعة أفلام Avatar

كشفت الممثلة الأمريكية زوي سالدانا، بطلة سلسلة أفلام الخيال العلمي الشهيرة Avatar، أن المخرج جيمس كاميرون يفكّر جديًّا في إنتاج وثائقي خاص عن كواليس صناعة أفلام “أفاتار”، بهدف تسليط الضوء على الجهود الفنية والتقنية الضخمة التي تقف وراء هذه السلسلة الأسطورية.

وفي مقابلة حديثة، عبّرت زوي سالدانا عن حماسها الكبير للفكرة، مؤكدة أن هذا الوثائقي “سيُظهر للعالم كيف أن تقنية التقاط الحركة تمنح الممثلين حرية وتعبيرًا فنيًّا فريدًا”، على حد قولها.

وأضافت:“الناس يظنون أن ما نقوم به في Avatar هو مجرد مؤثرات بصرية، لكن الحقيقة أن الأداء ملك للممثل بنسبة 100%. نحن من نضع النقاط على وجوهنا، ونتحرك ونتنفس داخل تلك الشخصيات.”

وأوضحت زوي سالدانا أن الفيلم الوثائقي المحتمل قد يُظهر كيف يتم الجمع بين الأداء البشري الحقيقي والتكنولوجيا المتقدمة التي طورها جيمس كاميرون وفريقه خلال السنوات الماضية، مشيرة إلى أن هذه التجربة غيرت نظرتها إلى التمثيل والفن البصري بشكل عام.

يُذكر أن سلسلة Avatar التي انطلقت عام 2009، تُعد من أكثر المشاريع السينمائية طموحًا في التاريخ، حيث استخدم جيمس كاميرون أحدث تقنيات التصوير الثلاثي الأبعاد والتقاط الحركة لتقديم عالم باندورا الخيالي بطريقة غير مسبوقة. ومن المتوقع أن يصدر الجزء الثالث من السلسلة بعنوان Avatar: Fire and Ash في عام 2025.

حتى الآن، لم يصدر أي تأكيد رسمي من جيمس كاميرون أو استوديوهات “20th Century Studios” بشأن الوثائقي، لكن تصريحات زوي سالدانا تشير إلى أن المشروع في مرحلة الدراسة الجدية وقد يرى النور قريبًا.