الدوري الممتاز.. سيراميكا كليوباترا يستهدف مواصلة صحوته على حساب المقاولون
المبعوث الأمريكي: تخفيف القيود على صادرات الطاقة والاتصالات الأمريكية إلى سوريا
فاينانشال تايمز: مصر تعود إلى صدارة الوجهات السياحية العالمية
المفوضية الأوروبية: 200 مليار يورو من الأصول الروسية لتعمير أوكرانيا
هل نشهد موجات شديدة الحرارة في سبتمبر؟.. الأرصاد توضح| فيديو
هايدي حديث السوشيال ميديا.. ما سر تفاعل المصريين مع قصتها؟| فيديو
بئران جديدان على خريطة إنتاج الغاز بغرب الدلتا بمعدل 60 مليون قدم يوميًا
الصحة تغلق مركزا للنساء والتوليد بالجيزة لمخالفته قانون الترخيص
سنن يوم الجمعة.. اغتسل وتطيب ولا تنسى قراءة سورة الكهف
اشتراطات جديدة لتعيين الموظفين بالقطاع الخاص.. تطبق خلال أيام
فيش وتشبيه وتحريات.. التحقيق مع 18 عضوا بعصابة الكتعة بالحي الراقي
الصحة تفرض معايير جديدة على القطاع الخاص لتعزيز الولادة الطبيعية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

أسماء جلال تخطف الأنظار في أحدث ظهور

سارة عبد الله

شاركت الفنانة أسماء جلال، صورة جديدة لها في احدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وتألقت اسماء جلال باطلالة صيفية كاجوال، ولم تعتمد على التكلف في وضع مستحضرات التجميل.

من جانب آخر، قررت جهات التحقيق إخلاء سبيل مصفف الشعر المعروف باسم "زين" بعد التحقيق معه في واقعة الفيديو الذي أعلن فيه اعتزاله تصفيف شعر الفنانات لأسباب دينية، وتسبب ذلك في جدل واسع، خاصة بعدما ذكَر الفنانة أسماء جلال بالاسم في حديثه عن مشروعية عمله.

هل انتهت القضية بعد إخلاء سبيل المتهم؟ 

نعم للنيابة العامة الحق في إعادة القبض على المتهم الذي أُخلي سبيله أو حفظ القضية إذا توافرت أدلة جديدة أو ظهرت ظروف تستدعي ذلك وفقاً للقانون.

إخلاء السبيل

هو قرار قضائي يسمح للمتهم بالخروج من الحبس الاحتياطي سواء بكفالة مالية أو بدونها مع التزامه بحضور التحقيقات والمحاكمة. 

حفظ القضية

هو قرار يصدر عن النيابة العامة بإنهاء التحقيق في القضية لعدم كفاية الأدلة أو لظروف أخرى، ومع ذلك للنيابة العامة الحق في إعادة فتح القضية إذا ظهرت أدلة جديدة.

