بشعر كيرلي .. أسماء جلال تخطف الأنظار في لوك أنيق

شاركت الفنانة أسماء جلال، صورة جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وخطفت أسماء جلال، الأنظار في لوك كاجوال أنيق باللون الأسود، واعتمدت على تسريحة شعر كيرلي ولاقت تفاعلا كبير من جمهورها حول جمال إطلالتها.

من جانب آخر، قررت جهات التحقيق إخلاء سبيل مصفف الشعر المعروف باسم "زين" بعد التحقيق معه في واقعة الفيديو الذي أعلن فيه اعتزاله تصفيف شعر الفنانات لأسباب دينية، وتسبب ذلك في جدل واسع، خاصة بعدما ذكَر الفنانة أسماء جلال بالاسم في حديثه عن مشروعية عمله.

هل انتهت القضية بعد إخلاء سبيل المتهم؟

نعم للنيابة العامة الحق في إعادة القبض على المتهم الذي أُخلي سبيله أو حفظ القضية إذا توافرت أدلة جديدة أو ظهرت ظروف تستدعي ذلك وفقاً للقانون.

إخلاء السبيل

هو قرار قضائي يسمح للمتهم بالخروج من الحبس الاحتياطي سواء بكفالة مالية أو بدونها مع التزامه بحضور التحقيقات والمحاكمة.

حفظ القضية

هو قرار يصدر عن النيابة العامة بإنهاء التحقيق في القضية لعدم كفاية الأدلة أو لظروف أخرى، ومع ذلك للنيابة العامة الحق في إعادة فتح القضية إذا ظهرت أدلة جديدة.

ماذا يعني إخلاء السبيل؟

إخلاء السبيل لا يعني انتهاء القضية، فالنيابة العامة لها صلاحيات واسعة في التعامل مع المتهم حتى بعد إخلاء سبيله، بما في ذلك إعادة القبض عليه أو حفظ القضية أو حتى استئناف قرار إخلاء السبيل

وكانت أسماء جلال قد تقدمت ببلاغ رسمي ضد مصفف شعرها السابق، معتبرة تصريحاته إساءة لها، ومطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وهو ما استجابت له الجهات الأمنية سريعًا.

جاء ذلك بعد أن نشر مصفف الشعر زين في عبر حسابه على تيك توك، فيديو يعلن فيه ترك المجال الفني نهائيا.