قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
غزة تنزف.. أكثر من 62 ألف شهيد وسط حصار ومجاعة خانقة
القاهرة الإخبارية: ارتفاع شهداء التجويع في غزة إلى 281 بينهم 114 طفلا
تكريم عامل المزلقان بعد إنقاذه شابا من تحت عجلات القضبان ببني سويف
القبض على سايس تعدى على قائد دراجة نارية بالقاهرة
خطوة إيجابية لحماية الأرواح.. تفاصيل مبادرة وزارة النقل
استشاري نفسي يحذر: السجائر الإلكترونية خطر صامت يخدع الشباب
السعودية ترحل 12 ألف وافد خالفوا قوانين العمل والإقامة
يمكنه ضرب العمق الروسي.. أوكرانيا تكشف عن الصاروخ فلامنجو
ثانوية عامة أم بكالوريا؟ .. 10 نصائح تربوية لتسهيل الإختيار على الطلاب
الخميس ولا الجمعة.. دار الإفتاء تحدد موعد المولد النبوي الشريف 2025 وغرة ربيع الأول
القصة الكاملة لغرق 6 طلاب وإصابة 14 آخرين بشاطئ «أبو تلات» بالإسكندرية
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 23-8-2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بشعر كيرلي .. أسماء جلال تخطف الأنظار في لوك أنيق

أسماء جلال
أسماء جلال
سارة عبد الله

شاركت الفنانة أسماء جلال، صورة جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وخطفت أسماء جلال، الأنظار في لوك كاجوال أنيق باللون الأسود، واعتمدت على تسريحة شعر كيرلي ولاقت تفاعلا كبير من جمهورها حول جمال إطلالتها.

من جانب آخر، قررت جهات التحقيق إخلاء سبيل مصفف الشعر المعروف باسم "زين" بعد التحقيق معه في واقعة الفيديو الذي أعلن فيه اعتزاله تصفيف شعر الفنانات لأسباب دينية، وتسبب ذلك في جدل واسع، خاصة بعدما ذكَر الفنانة أسماء جلال بالاسم في حديثه عن مشروعية عمله.

هل انتهت القضية بعد إخلاء سبيل المتهم؟ 

نعم للنيابة العامة الحق في إعادة القبض على المتهم الذي أُخلي سبيله أو حفظ القضية إذا توافرت أدلة جديدة أو ظهرت ظروف تستدعي ذلك وفقاً للقانون.

إخلاء السبيل

هو قرار قضائي يسمح للمتهم بالخروج من الحبس الاحتياطي سواء بكفالة مالية أو بدونها مع التزامه بحضور التحقيقات والمحاكمة. 

حفظ القضية

هو قرار يصدر عن النيابة العامة بإنهاء التحقيق في القضية لعدم كفاية الأدلة أو لظروف أخرى، ومع ذلك للنيابة العامة الحق في إعادة فتح القضية إذا ظهرت أدلة جديدة.

ماذا يعني إخلاء السبيل؟ 

إخلاء السبيل لا يعني انتهاء القضية، فالنيابة العامة لها صلاحيات واسعة في التعامل مع المتهم حتى بعد إخلاء سبيله، بما في ذلك إعادة القبض عليه أو حفظ القضية أو حتى استئناف قرار إخلاء السبيل

وكانت أسماء جلال قد تقدمت ببلاغ رسمي ضد مصفف شعرها السابق، معتبرة تصريحاته إساءة لها، ومطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وهو ما استجابت له الجهات الأمنية سريعًا.

جاء ذلك بعد أن نشر مصفف الشعر زين في عبر حسابه على تيك توك، فيديو يعلن فيه ترك المجال الفني نهائيا.

أسماء جلال
أسماء جلال انستجرام لوك كاجوال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيارة محمد سيحا بعد حادث سير

حارس مرمى الأهلي يتعرض لحادث سير.. ويعلق: الحمد لله

وزير الصحة

غرق 6 طلاب وإصابة 24 في الإسكندرية

أحمد شوبير

الكيمى كو.. شوبير يرد على هتافات جمهور الزمالك ضد نجله

حالة الطقس

شديد الحرارة رطب نهارا.. موعد انتهاء الموجة الحارة وانخفاض 6 درجات مئوية

محمد النني

زوجة النني الأولى تثير الجدل بتعليق غامض .. ماذا يحدث؟

نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2025

موعد نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2025 .. توضيح عاجل الآن

موعد صرف المرتبات

بالزيادة الجديدة.. موعد صرف مرتبات العاملين بالدولة لشهر أغسطس 2025

حالة الطقس اليوم

أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة..تحذير هام بشأن طقس الساعات المقبلة

ترشيحاتنا

المتهمين

حشيش وهيروين.. القبض على تاجرى مخدرات بالإسماعيلية

المشاجرة

مشاجرة بالأسلحة البيضاء بسبب معاكسة فتاة في المرج

المذيعة سارة خليفة

بالكلبش ولبس السجن .. سارة خليفة تعود من جديد في قضية أموال المخدرات

بالصور

جيب شيروكي تطلق سيارة هجينة فاخرة بسعر مناسب

جيب شيروكي
جيب شيروكي
جيب شيروكي

إزالة عقار آيل للسقوط بمدينة بلبيس

ازالة
ازالة
ازالة

سيارة هيونداي السيدان القادمة تثير جدلاً واسعًا قبل إطلاقها

هينونداي
هينونداي
هينونداي

جمبسوت لافت.. مي عمر تبهر متابعيها في أحدث ظهور

مي عمر
مي عمر
مي عمر

فيديو

عودة شيرين وحسام حبيب

محاميها يستغيث وطليقها ينفي.. عودة شيرين وحسام حبيب| تفاصيل تُكشف لأول مرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن التحكم في الذكاء الاصطناعي؟

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

المزيد