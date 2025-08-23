تامر حسني يوجه رسالة للمسئولين بعد حادث طريق مطروح

وجه الفنان تامر حسني، رسالة للمسئولين بعد وقوع حادث أليم على طريق مطروح – الإسكندرية الساحلي، إثر تصادم 4 سيارات واندلاع النيران بها أمام قرية "ثواني جابر" بمركز الضبعة، ما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 18 آخرين بينهم أطفال ونساء.

وكتب تامر حسني عبر ستوري حسابه على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام: “عربيات النقل على الطريق السريع لازملها حارة لوحدها منفصلة عن الطريق العام السريع وقبل اي كمين بمسافة كبيرة لازم يبقى في اشارات تنبه الناس أن فيه كمين قريب وطبعا لازم تحاليل للكشف عن صحة السائقين النقل”.

وتابع: “ربنا يرحم المتوفين ويشفي المصابين عن حادث طريق الضبعة مطروح”.

وحوّلت مشاهد الدخان المتصاعد وصراخ المصابين المكان إلى ساحة مأساوية، استدعت استنفارًا فوريًا من سيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية.

التفاصيل الكاملة كشفتها الأجهزة الأمنية عندما تلقت بلاغا يفيد بوقوع، حادث تصادم مروع بين 4 سيارات، أسفر عن اشتعال النيران ووقوع ضحايا ومصابين.

وبحسب المعلومات التي حصل عليها "صدى البلد"، فقد أسفر الحادث عن وفاة شخصين أحدهما يدعى أحمد ن.خ (40 سنة) إضافة إلى جثة مجهولة الهوية، كما تم نقل 18 مصابًا إلى مستشفى الضبعة المركزي لتلقي العلاج.

قائمة المصابين:

1. ندى م. ج (26 سنة)

2. زياد م. م (27 سنة)

3. محمود م. ا

4. حمدي .م (30 سنة)

5. علي م. ع (54 سنة)

6. عبد العاطي .ع (42 سنة)

7. محمود ح. س (38 سنة)

8. خديجة ا. م (20 سنة)

9. مصطفى .ا (38 سنة)

10. عبد الرحمن م. ح (21 سنة)

11. عمر غ. م (25 سنة)

12. عبد البدري .ا (56 سنة)

13. ليلى ش. م (30 سنة)

14. مولود .ا (27 سنة)

15. سيد م. ا (20 سنة)

16. أحمد م. ا (25 سنة)

17. فهمي ع. م (23 سنة)

18. وشخص مجهول الهوية