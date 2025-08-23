قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

كزوجة أم صديقة؟.. القصة الكاملة لعودة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب
شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب
أحمد إبراهيم

تصدرت عودة الفنانة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب تريند جوجل فور إعلان محاميها ياسر قنطوش تواجدهما سويا فى منزلها وهو الأمر الذى خلق حالة من الجدل وأعاد للاذهان أزمتهما الشهيرة التى شغلت بال الرأى العام وفى التقرير التالى نرصد القصة الكاملة لعودة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب. 

شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

بداية القصة عودة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب 

وكشف بيان ياسر قنطوش، محامي ووكيل أعمال الفنانة شيرين عبد الوهاب، عن كواليس عودتها إلى حسام حبيب، بعد أن طلبت منه التصالح في جميع القضايا المقامة ضده. وطالب المحامي وزير الثقافة بالتدخل لإنقاذها.

قال محامي شيرين عبد الوهاب بعد عودتها لـ حسام حبيب في بيان له: «حرصًا على الفنانة شيرين عبد الوهاب من هذا الشخص الذي حوّل حياتها إلى جحيم منذ أن عرفته، وعلى مدار هذه السنوات، تحمّلت الكثير من أجل هذه الإنسانة الطيبة، الضحية لهذه الظروف الصعبة التي تمر بها».

وتابع محامي شيرين عبد الوهاب: «الحمد لله، تم تحقيق نجاحات كثيرة في القضايا، وإن شاء الله قريبًا ستحصل على تعويض كبير، وتُسترد قنواتها على يوتيوب».

شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

وأضاف المحامي: «لكن في هذه الفترة، ظهر هذا الشخص مرة أخرى، وفوجئت بمكالمة من الفنانة تقول لي بالحرف الواحد: الحقني، وكانت تستنجد بنا، ويعلم الله أن هذا تكرر كثيرًا، وكنت أخرج في أوقات متأخرة جدًا».

وكشف في بيانه: «كنت أذهب فجرًا أنا وزملائي المحامون من مكتبي لاتخاذ الإجراءات القانونية، وبعد توسّله إليها، وبسبب طيبة قلبها، كانت تطلب مني التنازل، وبناءً على رغبتها، كنا نتنازل، أما الآن، فهناك مجموعة من القضايا المتداولة ضده، وهو مطلوب للتحقيق أمام النيابة، ولم يمثل حتى الآن».

وواصل محامي شيرين عبد الوهاب: «فوجئت أمس بمكالمة منها، وهي تبكي ومنهارة، وإذا به- أي حسام حبيب- بجوارها».

واستطرد: «سمعت صوته، وكنت خارج القاهرة، وحاولت الاتصال بها مجددًا، لكن الهاتف كان مغلقًا، حاولت كثيرًا دون جدوى، وعلى الفور، طلبت من 3 من زملائي المحامين في المكتب التوجه إلى منزلها للاطمئنان عليها، وطلبت منهم عدم مغادرة المكان حتى أسمع صوتها، وبالفعل، توجّه السادة الزملاء».

شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

وأشار ياسر قنطوش، محامي شيرين عبد الوهاب، إلى أنه: «تمت رؤية هذا الشخص في منزلها، وما زال موجودًا هناك، وكانت في حالة غير طبيعية، وقامت بنهر المحامين الذين ذهبوا فقط للاطمئنان عليها».

وناشد المحامي وزير الثقافة: «إزاء هذا الوضع الذي يزداد سوءًا يومًا بعد يوم، وإزاء مسؤوليتي التي شارفت على الانتهاء، ويعلم الله أنني حاولت معها كثيرًا لتسافر إلى خارج البلاد وتبتعد عن هذا الشخص، لكنها في كل مرة كانت توعدني بذلك دون تنفيذ».

وقال: «رغم أن دوري يقتصر على متابعة القضايا، التي- بفضل الله وجهد الزملاء- تحقق فيها نجاح كبير».

وتابع ياسر قنطوش: «ولكن، كمحامٍ، من حقي أن أشارك موكلتي بما تم في هذه القضايا، والحمد لله، تم تحقيق النجاح في معظمها».

وواصل محامي شيرين عبد الوهاب: «لذلك، وحرصًا مني عليها وعلى صحتها، أطالب وزير الثقافة، باعتباره المسؤول الأول عن الفن والثقافة، والرئيس المباشر لنقابة المهن الموسيقية، بسرعة التدخل، ومخاطبة وزارة الصحة لانتداب لجنة طبية متخصصة لمتابعة حالتها، وأناشدهم إبعادها عن هؤلاء الأشخاص الذين هدفهم تدميرها صحيًا ونفسيًا، والقضاء على هذه الجوهرة الفنية».

واختتم بيانه: «أخيرًا، أتمنى التوفيق للفنانة في ما هو قادم، اللهم بلّغت، اللهم فاشهد، وقد انتهى دوري كمستشار قانوني، وأتمنى لها التوفيق والنجاح».

شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

صداقة أم زواج 

بعد بيان محامي شيرين عبد الوهاب، تعجب كثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار أنباء تتحدث عن عودة شيرين لزوجها السابق حسام حبيب، بعد الخلافات العديدة التي حدثت بينهما وأسفرت عن الطلاق.

وتساءل كثيرون: هل عادت شيرين الى حسام حبيب كزوجة أم صديقة، خاصة أن أحدهما لم يعلن حتى الآن طبيعة العودة.

علم موقع صدى البلد أنهما حتى الآن عادا كصديقين لا زوجين، أي أن زواجهما لم يتم حتى الآن، وربما يستمران في الصداقة، وربما يقرران الزواج لاحقا، لكنهما حتى الآن لم يتزوجا.

تدخل نقابة الموسيقيين 

ومع مناشدة محامى شيرين عبد الوهاب لنقابة المهن الموسيقية لانقاذ شيرين عبد الوهاب دخل النقابة على الخط وأكد مصدر بها لموقع صدى البلد إن النقابة لا علاقة لها بالأمور الشخصية والعائلية وأنها لا تتدخل في حياة أعضائها الشخصية بأي شكل من الأشكال.

شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

حسام حبيب يحسم الجدل

بينما خرج حسام حبيب عنه صمته بعد أن تصدر اسمه التريند مع شيرين عبد الوهاب في تصريحات لـ  "اي تي بالعربي" قائلا : لم أعد لـ شيرين عبد الوهاب كل دي شائعات وهقاضي محاميها.

تعليق شقيق شيرين عبد الوهاب 

بينما دخل شقيقها على الخط ليعلق على أنباء عودة شقيقته الى حسام حبيب عبر صفحته على فيسبوك قائلا : “عندي سؤال للمحامي انت لسه في آخر جلسة من شهر كنت بتقول للقاضي أخوها دخلها المستشفى عشان يحجر عليها ويستولي على كل ممتلكاتها وصفحتها والكلمتين دول اللي هما محفظينهملك مع انك عارف الحقيقة كويس، دلوقتي طالع تقول الوضع كارثي وبطلب من وزير الثقافة يدخل انت مصدق نفسك، حسبي الله ونعم الوكيل”.

إطلالات آثارت الجدل لشيرين عبد الوهاب وحسام حبيب  

شيرين تهدد محاميها 

بينما كان للفنانة شيرين عبد الوهاب رد فعل قوى حيث هاجمت محاميه ياسر قنطوش في تسجيل صوتي منذ قليل تطلب منه عدم التحدث عنها بعد انهاء التعامل معه في القضايا الخاصة بها.

وقالت شيرين عبد الوهاب لمحاميها السابق ياسر قنطوش : من اللحظة دي يا أستاذ ياسر في بيان هينزل إنك مش المحامي بتاعي ولو اتكلمت عني أي كلمة حلوة أو وحشة هتتحسب عليك علشان متعملش مؤتمر صحفي وتطلع تتكلم عن شيرين عبد الوهاب أي كلمة حاجة هتتحسب عليك. 

