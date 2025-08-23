قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ما الذي حدث لطالب طب قنا أثناء محاولة تركيب ميكروفون لمسجد بنجع حمادى؟|القصة الكاملة
خطة مثيرة للجدل.. ترامب يدرس استخدام بلوتونيوم الحرب الباردة كوقود للمفاعلات
الدوري المصري ... موعد مباراة الاهلي وغزل المحلة والقنوات الناقلة
زلزال في البنتاجون.. إقالات تطال قادة كبار بسبب الضربات ضد إيران
النوبات القلبية خطر متزايد يهدد النساء.. الأعراض وطرق الوقاية
ترامب: "إنتل" وافقت على منح الحكومة الأمريكية حصة 10% من أسهمها
السيتي وتوتنهام.. أبرز مباريات اليوم السبت 23-8-2025 والقنوات الناقلة
استقالة جماعية لأعضاء حزب هولندي بسبب جرائم إسرائيل في غزة
"100 يوم صحة": تقديم 59 مليون خدمة طبية مجانية خلال 38 يومًا
أستاذ بالأزهر: تصوير الزوجة خلال العلاقة فعل مشين وخروج عن تعاليم الإسلام
موجة حر شديدة تودي بحياة أكثر من 1300 شخص في البرتغال
طقس شديد الحرارة ورطوبة مرتفعة.. القاهرة تسجل 36 درجة اليوم
سهير جودة عن شيرين وحسام: انفصال وعودة مزمنة.. متى تعود إلينا؟

يمنى عبد الظاهر

علقت الإعلامية سهير جودة على الأزمات المتكررة بين الفنانة شيرين عبدالوهاب وزوجها الفنان حسام حبيب، معتبرة أن قصة ارتباطهما أصبحت دائرة مغلقة من الانفصال ثم العودة مجددًا.

وكتبت سهير جودة عبر حسابها على "فيسبوك": "شيرين/ حسام.. انفصال وعودة مزمنة.. فمتى تعود إلينا؟".

في سياق متصل كان دعا المستشار القانوني ياسر قنطوش، المتحدث الرسمي السابق باسم الفنانة شيرين عبد الوهاب في بيانه إلى مخاطبة وزارة الصحة لانتداب لجنة طبية متخصصة لمتابعة حالتها الصحية والنفسية، وإبعادها عن الأشخاص الذين يسعون إلى تدميرها بحسب وصفه، مؤكدًا أن شيرين تمثل «جوهرة فنية» يجب الحفاظ عليها.

وأكد قنطوش أنه طالما نصح شيرين بالسفر والابتعاد عن هذا الشخص حفاظًا على صحتها، لكنها لم تنفذ ذلك، مشيرًا إلى أنه رغم نجاحه في العديد من القضايا لصالحها، فإن الوضع الحالي بات يفوق اختصاصه كمحامٍ.

واختتم قنطوش بيانه قائلًا: “اللهم بلغت، اللهم فاشهد، انتهى دوري كمستشار قانوني لها، وأتمنى لها التوفيق والنجاح فيما هو قادم”.

الإعلامية سهير جودة الفنانة شيرين عبدالوهاب وزوجها الفنان حسام حبيب الانفصال ثم العودة مجددًا المستشار القانوني ياسر قنطوش وزارة الصحة

