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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

أخيرا انتهت .. شيرين عبدالوهاب لـ روتانا : "كش ملك "

الفنانة شيرين عبدالوهاب
الفنانة شيرين عبدالوهاب
كتب محمد عبدالله :

رفضت محكمة النقض الدائرة الرابعة تجاري  طلب شركة روتانا  بوقف تنفيذ الحكم الصادر ضدها ، والذي كان تعويضًا بقيمة 2 مليون جنيه للفنانة شيرين عبدالوهاب وانتهاء تعاقدها معها.

كما ألزمت المحكمة شركة روتانا بدفع المصروفات اللازمة ، وتنفيذ الحكم الصادر والذي نص على إنهاء التعاقد ودفع تعويض 2 مليون جنيه. وفي تلك السطور نرصد لكم تفاصيل الأزمة .

محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب أكد أن شيرين عبد الوهاب تواصلت معه وأخبرته أن هناك بعض الأشخاص داخل روتانا يحاولون إبعادها عن الغناء بكل الطرق الأمر الذي جعلها تخرج عن صمتها خلال الساعات القليلة الماضية وقررت أن تكشف للرأي العام حجم الظلم الذي تعرضت له مؤخرًا".

وتابع أن شيرين عبد الوهاب تحترم القانون والعقود، ودفعت مبلغ 8 ملايين جنيه لصالح روتانا، وظنت وقتها أن النزاع انتهى عند هذا الحد، بعد تعرضها لظلم شديد، وقررت أن تكشف تلك الحقائق، واتخاذ الإجراءات القانونية لردع هؤلاء الأشخاص، خاصة أنها فوجئت بقضية أخرى تم رفعها ضدها.


من جانبها ردت روتانا على بيان المطربة شيرين عبدالوهاب  عبر صفحتها الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي حيث قالت: تؤكد مجموعة روتانا للموسيقى أنها لم تتسلم من الفنانة شيرين عبدالوهاب أو من يمثلها أو ينوب عنها أي أغنية جديدة بصوتها ذات صلة بعقدها مع المجموعة وبذلك تبقى أغنية (الدهب) التي انتشرت على منصات الاستماع الرقمية العربية والعالمية، هي آخر ما قدمته الفنانة لـ روتانا.


وبعد انتشار بيان شركة روتانا رد المكتب القانوني للمطربة شيرين عبد الوهاب على ما ورد في البيان الصادر من الشركة حول التعاون بينهما، ونشر المحامي حكم المحكمة الاقتصادية، والذي جاء فيه نصًا: “صدر حكم محكمة القاهرة الاقتصادية  بانها أقرت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات في محضر التسليم بـ براءة ذمة الفنانة شيرين وبناء على ذلك للفنانة شيرين عبد الوهاب التعاقد مع من تشاء بدءًا من تاريخ صدور حكم الاستئنافي في 16/9/2023".

وأعلن محامي شيرين  في وقت سابق عن حفظ القضية التي كانت مرفوعة ضد موكلته بشأن الإساءة لشركة روتانا.

وأكد محامي شيرين أن جهات التحقيق قررت استبعاد شبهة جنحة القذف المتعلقة بالقضية وإلغاء الجنحة رقم 9069 لسنة 2024 جنح قسم ثان الشيخ زايد، وحفظها إداريًا.

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