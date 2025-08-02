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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تأييد حكم تعويض شيرين عبدالوهاب بـ 2 مليون جنيه

شيرين عبدالوهاب
شيرين عبدالوهاب
كتب محمد عبدالله :

رفضت محكمة النقض الدائرة الأربعاء تجاري ، طلب شركة روتانا  بوقف تنفيذ الحكم الصادر ضدها ، والذي كان تعويضًا بقيمة 2 مليون جنيه للفنانة وانتهاء تعاقدها معها.

كما ألزمت المحكمة شركة روتانا بدفع المصروفات اللازمة ، وتنفيذ الحكم الصادر والذي نص على إنهاء التعاقد ودفع تعويض 2 مليون جنيه.

وأعلن محامي شيرين ياسر قنطوش، في وقت سابق عن حفظ القضية التي كانت مرفوعة ضد موكلته بشأن الإساءة لشركة روتانا.

وأكد قنطوش ، أن جهات التحقيق قررت استبعاد شبهة جنحة القذف المتعلقة بالقضية وإلغاء الجنحة رقم 9069 لسنة 2024 جنح قسم ثان الشيخ زايد، وحفظها إداريًا.

روتانا شيرين عبدالوهاب إحالة شيرين عبدالوهاب روتانا شيرين عبدالوهاب

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