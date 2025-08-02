تأييد حكم تعويض شيرين عبدالوهاب بـ 2 مليون جنيه

رفضت محكمة النقض الدائرة الأربعاء تجاري ، طلب شركة روتانا بوقف تنفيذ الحكم الصادر ضدها ، والذي كان تعويضًا بقيمة 2 مليون جنيه للفنانة وانتهاء تعاقدها معها.

كما ألزمت المحكمة شركة روتانا بدفع المصروفات اللازمة ، وتنفيذ الحكم الصادر والذي نص على إنهاء التعاقد ودفع تعويض 2 مليون جنيه.

وأعلن محامي شيرين ياسر قنطوش، في وقت سابق عن حفظ القضية التي كانت مرفوعة ضد موكلته بشأن الإساءة لشركة روتانا.

وأكد قنطوش ، أن جهات التحقيق قررت استبعاد شبهة جنحة القذف المتعلقة بالقضية وإلغاء الجنحة رقم 9069 لسنة 2024 جنح قسم ثان الشيخ زايد، وحفظها إداريًا.