قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استقالة جماعية لأعضاء حزب هولندي بسبب جرائم إسرائيل في غزة
"100 يوم صحة": تقديم 59 مليون خدمة طبية مجانية خلال 38 يومًا
أستاذ بالأزهر: تصوير الزوجة خلال العلاقة فعل مشين وخروج عن تعاليم الإسلام
موجة حر شديدة تودي بحياة أكثر من 1300 شخص في البرتغال
طقس شديد الحرارة ورطوبة مرتفعة.. القاهرة تسجل 36 درجة اليوم
أسعار الذهب اليوم السبت 23 أغسطس في مصر
وزير الدفاع الإيراني: صواريخنا ألحقت أضرارا كبيرة بإسرائيل وأجبرتها على وقف النار
أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة..تحذير هام بشأن طقس الساعات المقبلة
تصفية 3 عنصر إجرامية.. التحفظ على مخدرات وسلاح بقيمة 75 مليون جنيه
عقب انقلاب سيارة.. تسيير الطريق الصحراوي بالإسكندرية جزئيا ورفع آثار الحادث
ارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة..الأرصاد تحذر من طقس الساعات القادمة
برشلونة يحسم خريطة ميركاتو الصيف .. 4 صفقات ترسم الملامح الأخيرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

فى ذكراه .. قصة زيجات أحمد بدرخان وأبرز محطاته الفنية

أحمد بدرخان
أحمد بدرخان
أحمد إبراهيم

تحل اليوم ذكرى وفاة المخرج أحمد بدرخان، الذي توفي قبل أن يشاهد آخر أفلامه “نادية” في 23 أغسطس من عام 1969.

تخصص أحمد بدرخان، في إخراج الفيلم الغنائي، بل أصبح رائدًا من رواده حيث قدم أفلامًا لأهم عمالقة الغناء في مصر أمثال أم كلثوم وفريد الأطرش وأسمهان ونجاة الصغيرة ومحمد فوزي، حيث تميز أسلوبه بالرومانسية. قدّم بدرخان فيلم “وداد” عام 1936 بطولة أم كلثوم ولكن لخلاف شخصي مع مدير التصوير لم يكتمل الفيلم حتى اختارته كوكب الشرق بنفسها ليخرج لها فيلم “نشيد الأمل”، حيث قام بعد ذلك بإخراج جميع أفلامها عدا فيلم “سلامة” الذي أخرجه منتجه توجو مزراحي.

أبدع "بدرخان" في إخراج أفلام فريد الأطرش الغنائية والتي شكلت عاملاً كبيرًا في شهرة وتألق الأطرش، كما أخرج فيلم تاكسي حنطور للمطرب عبدالمطلب وأخرج للعديد من النجوم منها الفنانة نور الهدى ونجاة الصغيرة في فيلمها الأول “غريبة” كما تألق في فيلم “نادية” التي قامت ببطولته سندريلا الشاشة سعاد حسني، ولكنه وأثناء عمل المونتاج له بالخارج رحل بدرخان دون أن يشاهده ليكون بذلك فيلم نادية آخر أعماله.

زيجات أحمد بدرخان 

تزوّج "بدرخان" أكثر من مرة وكان من بينهم الفنانة أسمهان بعدما ألقى بها أثناء إخراجه أول عمل فني لها وهو فيلم “انتصار الشباب”، ولكن هذه الزيجة لم تكتمل وسرعان ما انتهى هذا الحب بعد 40 يومًا فقط من الزواج وأرجع البعض سبب الانفصال إلى اعتراض زوجة بدرخان الأولى الفنانة روحية خالد، والتي جاهدت كثيرًا لحدوث هذا الانفصال.

يذكر أن "بدرخان" حصل على العديد من الجوائز لإبداعه في مجال الإنتاج والإخراج منها جائزة الدولة التقديرية عام 1954 ووسام الفنون عام 1962.

وترك بدرخان حوالي 30 فيلمًا بين الإخراج والإنتاج، والتي اعتبرت من أهم الكلاسيكيات الفنية التي أثرت مكتبة السينما العربية.

ذكرى وفاة المخرج أحمد بدرخان وفاة المخرج أحمد بدرخان المخرج أحمد بدرخان أحمد بدرخان أفلام أحمد بدرخان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزمالك

حقيقية فتح النائب العام تحقيقات مع مجلس إدارة الزمالك في إهدار المال العام

حالة الطقس

شديد الحرارة رطب نهارا.. موعد انتهاء الموجة الحارة وانخفاض 6 درجات مئوية

الذهب

أسعار الذهب اليوم السبت 23 أغسطس 2025 في مصر

محمد النني

زوجة النني الأولى تثير الجدل بتعليق غامض .. ماذا يحدث؟

أحمد شوبير

الكيمى كو.. شوبير يرد على هتافات جمهور الزمالك ضد نجله

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم السبت

وائل جمعة

ليس محمد صلاح.. وائل جمعة يكشف عن مرشحه لجائزة أفضل لاعب إفريقي

محمود كهربا

بعد أنباء انتقاله لـ القادسية الكويتي..كهربا يثير الجدل بسبب الأهلي

ترشيحاتنا

داء السكري من النوع الأول لدى البالغين.. الأسباب والأعراض وطرق العلاج

داء السكري من النوع الأول لدى البالغين.. الأسباب والأعراض وطرق العلاج

محمد عبد المنعم

محمد عبد المنعم يتصدر الترند بسبب الأهلي.. ما القصة؟

محمد صلاح

محمد صلاح يكتب التاريخ في الدوري الإنجليزي.. انجاز جديد للفرعون

بالصور

إطلالة صيفية.. أسماء جلال تستعرض رشاقتها

اسماء جلال
اسماء جلال
اسماء جلال

سبب ارتفاع سعر سيارة نيسان الشهيرة موديل 2026

سيارة نيسان كيكس
سيارة نيسان كيكس
سيارة نيسان كيكس

شيفروليه تعلن إيقاف بيع هذه السيارات فجأة بسبب عيب خطير

شيفروليه
شيفروليه
شيفروليه

استغلي انخفاض سعره.. طريقة عمل مربى الليمون الأضاليا

الليمون الأضاليا
الليمون الأضاليا
الليمون الأضاليا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن التحكم في الذكاء الاصطناعي؟

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

المزيد