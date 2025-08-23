فى ذكراه .. قصة زيجات أحمد بدرخان وأبرز محطاته الفنية

تحل اليوم ذكرى وفاة المخرج أحمد بدرخان، الذي توفي قبل أن يشاهد آخر أفلامه “نادية” في 23 أغسطس من عام 1969.

تخصص أحمد بدرخان، في إخراج الفيلم الغنائي، بل أصبح رائدًا من رواده حيث قدم أفلامًا لأهم عمالقة الغناء في مصر أمثال أم كلثوم وفريد الأطرش وأسمهان ونجاة الصغيرة ومحمد فوزي، حيث تميز أسلوبه بالرومانسية. قدّم بدرخان فيلم “وداد” عام 1936 بطولة أم كلثوم ولكن لخلاف شخصي مع مدير التصوير لم يكتمل الفيلم حتى اختارته كوكب الشرق بنفسها ليخرج لها فيلم “نشيد الأمل”، حيث قام بعد ذلك بإخراج جميع أفلامها عدا فيلم “سلامة” الذي أخرجه منتجه توجو مزراحي.

أبدع "بدرخان" في إخراج أفلام فريد الأطرش الغنائية والتي شكلت عاملاً كبيرًا في شهرة وتألق الأطرش، كما أخرج فيلم تاكسي حنطور للمطرب عبدالمطلب وأخرج للعديد من النجوم منها الفنانة نور الهدى ونجاة الصغيرة في فيلمها الأول “غريبة” كما تألق في فيلم “نادية” التي قامت ببطولته سندريلا الشاشة سعاد حسني، ولكنه وأثناء عمل المونتاج له بالخارج رحل بدرخان دون أن يشاهده ليكون بذلك فيلم نادية آخر أعماله.

زيجات أحمد بدرخان

تزوّج "بدرخان" أكثر من مرة وكان من بينهم الفنانة أسمهان بعدما ألقى بها أثناء إخراجه أول عمل فني لها وهو فيلم “انتصار الشباب”، ولكن هذه الزيجة لم تكتمل وسرعان ما انتهى هذا الحب بعد 40 يومًا فقط من الزواج وأرجع البعض سبب الانفصال إلى اعتراض زوجة بدرخان الأولى الفنانة روحية خالد، والتي جاهدت كثيرًا لحدوث هذا الانفصال.

يذكر أن "بدرخان" حصل على العديد من الجوائز لإبداعه في مجال الإنتاج والإخراج منها جائزة الدولة التقديرية عام 1954 ووسام الفنون عام 1962.

وترك بدرخان حوالي 30 فيلمًا بين الإخراج والإنتاج، والتي اعتبرت من أهم الكلاسيكيات الفنية التي أثرت مكتبة السينما العربية.