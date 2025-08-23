فقدت تعاطفي معها.. ابنة سيد مكاوي تعلق على عودة شيرين لحسام حبيب

علقت أميرة سيد مكاوي، ابنة الموسيقار الراحل سيد مكاوي، على أنباء عودة الفنانة شيرين عبد الوهاب للفنان حسام حبيب.

وكتبت أميرة عبر حسابها على “فيسبوك”: “لأنها صوت عظيم فقدت تعاطفي بسبب عدم مسئوليتها وعدم تقدير وهبة ربنا فيها، لأنها إنسانة صعبانة عليا جدًا. ربنا يصلح حالها، ومش ناوية أهتم بأي خبر يخصها أو يخص حياتها الشخصية غير خبر إنها بقت كويسة، والله أعلم ده هيبقى إمتى”.

وأضافت: “هسمع أغانيها وبس لأن ده اللي يفرق في حياتي، لأن صوتها وأغانيها بيسببولي سعادة.. شكرًا”.

تصدرت عودة الفنانة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب تريند “جوجل”، فور إعلان محاميها ياسر قنطوش تواجدهما سويا فى منزلها، وهو الأمر الذى خلق حالة من الجدل وأعاد للاذهان أزمتهما الشهيرة التى شغلت بال الرأى العام.

وفى التقرير التالى نرصد القصة الكاملة لعودة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب.

بداية القصة عودة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

كشف بيان ياسر قنطوش، محامي ووكيل أعمال الفنانة شيرين عبد الوهاب، عن كواليس عودتها إلى حسام حبيب، بعد أن طلبت منه التصالح في جميع القضايا المقامة ضده.

وطالب المحامي وزير الثقافة بالتدخل لإنقاذها.

وقال محامي شيرين عبد الوهاب بعد عودتها لـ حسام حبيب، في بيان له: «حرصًا على الفنانة شيرين عبد الوهاب من هذا الشخص الذي حوّل حياتها إلى جحيم منذ أن عرفته، وعلى مدار هذه السنوات، تحمّلت الكثير من أجل هذه الإنسانة الطيبة، الضحية لهذه الظروف الصعبة التي تمر بها».

وتابع محامي شيرين عبد الوهاب: «الحمد لله، تم تحقيق نجاحات كثيرة في القضايا، وإن شاء الله قريبًا ستحصل على تعويض كبير، وتُسترد قنواتها على يوتيوب».

وأضاف المحامي: «لكن في هذه الفترة، ظهر هذا الشخص مرة أخرى، وفوجئت بمكالمة من الفنانة تقول لي بالحرف الواحد: الحقني، وكانت تستنجد بنا، ويعلم الله أن هذا تكرر كثيرًا، وكنت أخرج في أوقات متأخرة جدًا».

وكشف في بيانه: «كنت أذهب فجرًا أنا وزملائي المحامون من مكتبي لاتخاذ الإجراءات القانونية، وبعد توسّله إليها، وبسبب طيبة قلبها، كانت تطلب مني التنازل، وبناءً على رغبتها، كنا نتنازل، أما الآن، فهناك مجموعة من القضايا المتداولة ضده، وهو مطلوب للتحقيق أمام النيابة، ولم يمثل حتى الآن».

وواصل محامي شيرين عبد الوهاب: «فوجئت أمس بمكالمة منها، وهي تبكي ومنهارة، وإذا به- أي حسام حبيب- بجوارها».

واستطرد: «سمعت صوته، وكنت خارج القاهرة، وحاولت الاتصال بها مجددًا، لكن الهاتف كان مغلقًا، حاولت كثيرًا دون جدوى، وعلى الفور، طلبت من 3 من زملائي المحامين في المكتب التوجه إلى منزلها للاطمئنان عليها، وطلبت منهم عدم مغادرة المكان حتى أسمع صوتها، وبالفعل، توجّه السادة الزملاء».

