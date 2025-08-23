قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التوقيت الشتوي 2025 في مصر.. متى يبدأ وكيف يؤثر على يومك؟
ما الذي حدث لطالب طب قنا أثناء محاولة تركيب ميكروفون لمسجد بنجع حمادى؟|القصة الكاملة
خطة مثيرة للجدل.. ترامب يدرس استخدام بلوتونيوم الحرب الباردة كوقود للمفاعلات
الدوري المصري ... موعد مباراة الاهلي وغزل المحلة والقنوات الناقلة
زلزال في البنتاجون.. إقالات تطال قادة كبار بسبب الضربات ضد إيران
النوبات القلبية خطر متزايد يهدد النساء.. الأعراض وطرق الوقاية
ترامب: "إنتل" وافقت على منح الحكومة الأمريكية حصة 10% من أسهمها
السيتي وتوتنهام.. أبرز مباريات اليوم السبت 23-8-2025 والقنوات الناقلة
استقالة جماعية لأعضاء حزب هولندي بسبب جرائم إسرائيل في غزة
"100 يوم صحة": تقديم 59 مليون خدمة طبية مجانية خلال 38 يومًا
أستاذ بالأزهر: تصوير الزوجة خلال العلاقة فعل مشين وخروج عن تعاليم الإسلام
موجة حر شديدة تودي بحياة أكثر من 1300 شخص في البرتغال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

فقدت تعاطفي معها.. ابنة سيد مكاوي تعلق على عودة شيرين لحسام حبيب

شيرين وحسام حبيب
شيرين وحسام حبيب
سارة عبد الله

علقت أميرة سيد مكاوي، ابنة الموسيقار الراحل سيد مكاوي، على أنباء عودة الفنانة شيرين عبد الوهاب للفنان حسام حبيب.

وكتبت أميرة عبر حسابها على “فيسبوك”: “لأنها صوت عظيم فقدت تعاطفي بسبب عدم مسئوليتها وعدم تقدير وهبة ربنا فيها، لأنها إنسانة صعبانة عليا جدًا. ربنا يصلح حالها، ومش ناوية أهتم بأي خبر يخصها أو يخص حياتها الشخصية غير خبر إنها بقت كويسة، والله أعلم ده هيبقى إمتى”.

وأضافت: “هسمع أغانيها وبس لأن ده اللي يفرق في حياتي، لأن صوتها وأغانيها بيسببولي سعادة.. شكرًا”.

تصدرت عودة الفنانة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب تريند “جوجل”، فور إعلان محاميها ياسر قنطوش تواجدهما سويا فى منزلها، وهو الأمر الذى خلق حالة من الجدل وأعاد للاذهان أزمتهما الشهيرة التى شغلت بال الرأى العام.

وفى التقرير التالى نرصد القصة الكاملة لعودة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب. 

بداية القصة عودة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب 

كشف بيان ياسر قنطوش، محامي ووكيل أعمال الفنانة شيرين عبد الوهاب، عن كواليس عودتها إلى حسام حبيب، بعد أن طلبت منه التصالح في جميع القضايا المقامة ضده. 

وطالب المحامي وزير الثقافة بالتدخل لإنقاذها.

وقال محامي شيرين عبد الوهاب بعد عودتها لـ حسام حبيب، في بيان له: «حرصًا على الفنانة شيرين عبد الوهاب من هذا الشخص الذي حوّل حياتها إلى جحيم منذ أن عرفته، وعلى مدار هذه السنوات، تحمّلت الكثير من أجل هذه الإنسانة الطيبة، الضحية لهذه الظروف الصعبة التي تمر بها».

وتابع محامي شيرين عبد الوهاب: «الحمد لله، تم تحقيق نجاحات كثيرة في القضايا، وإن شاء الله قريبًا ستحصل على تعويض كبير، وتُسترد قنواتها على يوتيوب».

وأضاف المحامي: «لكن في هذه الفترة، ظهر هذا الشخص مرة أخرى، وفوجئت بمكالمة من الفنانة تقول لي بالحرف الواحد: الحقني، وكانت تستنجد بنا، ويعلم الله أن هذا تكرر كثيرًا، وكنت أخرج في أوقات متأخرة جدًا».

وكشف في بيانه: «كنت أذهب فجرًا أنا وزملائي المحامون من مكتبي لاتخاذ الإجراءات القانونية، وبعد توسّله إليها، وبسبب طيبة قلبها، كانت تطلب مني التنازل، وبناءً على رغبتها، كنا نتنازل، أما الآن، فهناك مجموعة من القضايا المتداولة ضده، وهو مطلوب للتحقيق أمام النيابة، ولم يمثل حتى الآن».

وواصل محامي شيرين عبد الوهاب: «فوجئت أمس بمكالمة منها، وهي تبكي ومنهارة، وإذا به- أي حسام حبيب- بجوارها».

واستطرد: «سمعت صوته، وكنت خارج القاهرة، وحاولت الاتصال بها مجددًا، لكن الهاتف كان مغلقًا، حاولت كثيرًا دون جدوى، وعلى الفور، طلبت من 3 من زملائي المحامين في المكتب التوجه إلى منزلها للاطمئنان عليها، وطلبت منهم عدم مغادرة المكان حتى أسمع صوتها، وبالفعل، توجّه السادة الزملاء».
 

شيرين عبد الوهاب حسام حبيب أميرة سيد مكاوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزمالك

حقيقية فتح النائب العام تحقيقات مع مجلس إدارة الزمالك في إهدار المال العام

حالة الطقس

شديد الحرارة رطب نهارا.. موعد انتهاء الموجة الحارة وانخفاض 6 درجات مئوية

الذهب

أسعار الذهب اليوم السبت 23 أغسطس 2025 في مصر

أحمد شوبير

الكيمى كو.. شوبير يرد على هتافات جمهور الزمالك ضد نجله

محمد النني

زوجة النني الأولى تثير الجدل بتعليق غامض .. ماذا يحدث؟

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم السبت

وائل جمعة

ليس محمد صلاح.. وائل جمعة يكشف عن مرشحه لجائزة أفضل لاعب إفريقي

محمود كهربا

بعد أنباء انتقاله لـ القادسية الكويتي..كهربا يثير الجدل بسبب الأهلي

ترشيحاتنا

آبل تكشف عن خيارات جديدة لـ ChatGPT في بيئات العمل

آبل تكشف عن خيارات جديدة لـ ChatGPT في بيئات العمل

 XLP 800 6x6 Adventure

مرسيدس G تتحول إلى وحش سداسي العجلات.. بلمسات برابوس

شيري تيجو 8

بـ 7 مقاعد.. سعر شيري تيجو 8 موديل 2024 أعلى فئة

بالصور

إطلالة صيفية.. أسماء جلال تستعرض رشاقتها

اسماء جلال
اسماء جلال
اسماء جلال

سبب ارتفاع سعر سيارة نيسان الشهيرة موديل 2026

سيارة نيسان كيكس
سيارة نيسان كيكس
سيارة نيسان كيكس

شيفروليه تعلن إيقاف بيع هذه السيارات فجأة بسبب عيب خطير

شيفروليه
شيفروليه
شيفروليه

استغلي انخفاض سعره.. طريقة عمل مربى الليمون الأضاليا

الليمون الأضاليا
الليمون الأضاليا
الليمون الأضاليا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن التحكم في الذكاء الاصطناعي؟

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

المزيد