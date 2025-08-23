قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ما الذي حدث لطالب طب قنا أثناء محاولة تركيب ميكروفون لمسجد بنجع حمادى؟|القصة الكاملة
خطة مثيرة للجدل.. ترامب يدرس استخدام بلوتونيوم الحرب الباردة كوقود للمفاعلات
الدوري المصري ... موعد مباراة الاهلي وغزل المحلة والقنوات الناقلة
زلزال في البنتاجون.. إقالات تطال قادة كبار بسبب الضربات ضد إيران
النوبات القلبية خطر متزايد يهدد النساء.. الأعراض وطرق الوقاية
ترامب: "إنتل" وافقت على منح الحكومة الأمريكية حصة 10% من أسهمها
السيتي وتوتنهام.. أبرز مباريات اليوم السبت 23-8-2025 والقنوات الناقلة
استقالة جماعية لأعضاء حزب هولندي بسبب جرائم إسرائيل في غزة
"100 يوم صحة": تقديم 59 مليون خدمة طبية مجانية خلال 38 يومًا
أستاذ بالأزهر: تصوير الزوجة خلال العلاقة فعل مشين وخروج عن تعاليم الإسلام
موجة حر شديدة تودي بحياة أكثر من 1300 شخص في البرتغال
طقس شديد الحرارة ورطوبة مرتفعة.. القاهرة تسجل 36 درجة اليوم
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

بيحبوا بعض .. بسمه وهبه تعلق على عوده شيرين عبدالوهاب لحسام حبيب

بسمه وهبه
بسمه وهبه
يمنى عبد الظاهر

علقت الإعلامية بسمة وهبة على الجدل المثار حول عودة الفنانة شيرين عبدالوهاب لزوجها السابق الفنان حسام حبيب، مؤكدة أن ارتباطهما قائم على الحب، وأنه ليس سببًا في أزماتها كما يظن البعض.

وقالت بسمة، عبر خاصية “ستوري” على حسابها الرسمي بموقع إنستجرام: “شيرين بتحبه ومقدرتش تبعد عنه.. دي ست عندها قلب ومشاعر، وحسام مش خطر عليها، الخطر الحقيقي الناس اللي حواليها”.

وأضافت أن شيرين كانت أكثر استقرارًا على المستوى النفسي خلال فترة زواجها من حسام، موضحة أن الخلافات التي نشبت بينهما لا تختلف عن أي مشكلات عادية يمر بها الأزواج.

وتابعت: “شيرين وحسام بيحبوا بعض، ودي كل الحكاية”، مشددة على أن اختيارات شيرين الشخصية لا يحق للجمهور أن يحاكمها عليها، فهي فنانة كبيرة وقراراتها تخصها وحدها.

كما اعتبرت بسمة وهبة أن عودة حسام لحياة شيرين قد تصب في مصلحتها، قائلة: “ممكن يكون هو اللي ينقذها من اللي حواليها ويرجعها لنجاحها اللي عرفناه”.

ووجّهت انتقادًا لتدخل بعض المحامين في حياتها الخاصة، مشيرة إلى أنها لم تر من قبل محامين يتدخلون في تفاصيل شخصية لموكليهم بهذا الشكل.



 

