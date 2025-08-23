بيحبوا بعض .. بسمه وهبه تعلق على عوده شيرين عبدالوهاب لحسام حبيب

علقت الإعلامية بسمة وهبة على الجدل المثار حول عودة الفنانة شيرين عبدالوهاب لزوجها السابق الفنان حسام حبيب، مؤكدة أن ارتباطهما قائم على الحب، وأنه ليس سببًا في أزماتها كما يظن البعض.

وقالت بسمة، عبر خاصية “ستوري” على حسابها الرسمي بموقع إنستجرام: “شيرين بتحبه ومقدرتش تبعد عنه.. دي ست عندها قلب ومشاعر، وحسام مش خطر عليها، الخطر الحقيقي الناس اللي حواليها”.

وأضافت أن شيرين كانت أكثر استقرارًا على المستوى النفسي خلال فترة زواجها من حسام، موضحة أن الخلافات التي نشبت بينهما لا تختلف عن أي مشكلات عادية يمر بها الأزواج.

وتابعت: “شيرين وحسام بيحبوا بعض، ودي كل الحكاية”، مشددة على أن اختيارات شيرين الشخصية لا يحق للجمهور أن يحاكمها عليها، فهي فنانة كبيرة وقراراتها تخصها وحدها.

كما اعتبرت بسمة وهبة أن عودة حسام لحياة شيرين قد تصب في مصلحتها، قائلة: “ممكن يكون هو اللي ينقذها من اللي حواليها ويرجعها لنجاحها اللي عرفناه”.

ووجّهت انتقادًا لتدخل بعض المحامين في حياتها الخاصة، مشيرة إلى أنها لم تر من قبل محامين يتدخلون في تفاصيل شخصية لموكليهم بهذا الشكل.





