الحجز على حسابات شركة روتانا لصالح شيرين عبد الوهاب

اتخذ دفاع المطربة شيرين عبد الوهاب ، إجراء الحجز على حسابات شركة روتانا للصوتيات والمرئيات في كافة البنوك، لتنفيذ الحكم الصادر لصالح شيرين عبد الوهاب بإلزام شركة روتانا بدفع مبلغ 2 مليون جنيه تعويضا عن منع بث أغاني شيرين عبد الوهاب.

وقال ، إنه أعلن كافة البنوك بالحكم الصادر من المحكمة الاقتصادية بالتحفظ على حسابات شركة روتانا لتنفيذ الحكم الذي أيدته محكمة النقض وتحصيل التعويض المادي لصالح المطربة شيرين عبد الوهاب.

وأضاف دفاع شيرين، أنه قرر اتخاذ إجراءات الحجز على حسابات روتانا لرفضهم تنفيذ الحكم رغم احترام شيرين عبد الوهاب لأحكام القضاء وتنفيذها الحكم الصادر ضدها لصالح الشركة حيث أدت لهم المبلغ المالي الصادر في الحكم بموجب شيك مقبول الدفع ولم تماطل في تنفيذ الحكم إضافة إلى احترامها الكامل لمالك شركات روتانا.