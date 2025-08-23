أي كلمة هتتحسب عليك .. شيرين عبد الوهاب تهاجم محاميها ياسر قنطوش

هاجمت شيرين عبد الوهاب محاميه ياسر قنطوش في تسجيل صوتي منذ قليل تطلب منه عدم التحدث عنها بعد انهت التعامل معه في القضايا الخاصة بها

وقالت شيرين عبد الوهاب لمحاميها السابق ياسر قنطوش : من اللحظة دي يا أستاذ ياسر في بيان هينزل إنك مش المحامي بتاعي ولو اتكلمت عني أي كلمة حلوة أو وحشة هتتحسب عليك علشان متعملش مؤتمر صحفي وتطلع تتكلم عن شيرين عبد الوهاب أي كلمة حاجة هتتحسب عليك

وكان المحامي ياسر قنطوش اصدر بيان منذ قليل حول عودة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب وطلبت منه التصالح في جميع القضايا المقامة منها ضده مؤكدا أن هذا الشخص حوّل حياتها إلى جحيم منذ أن عرفته

وانه تلقي اتصالا منها طلبت قالت فيه : الحقني وهي تبكي ومنهارة وسمعت صوته بجوارها وطالب محاميها وزير الثقافة بالتدخل لحمايتها