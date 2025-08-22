طلبت التنازل عن القضايا.. عودة شيرين عبد الوهاب لـ حسام حبيب

أعلن المحامي ياسر قنطوش -وكيل أعمال الفنانة شيرين عبد الوهاب- عن عودة الأخيرة لطليقها الفنان حسام حبيب، وطلبها التصالح في كل القضايا ضده.

وقال ياسر قنطوش، في بيان له: «إزاء هذه الأحداث والمغالطات الكثيرة وحرصا على الفنانة من هذا الشخص الذي حول حياتها إلى جحيم منذ أن عرفته. وعلى مدار هذه السنوات تحملت الكثير من أجل هذه الإنسانة الطيبة الضحية لهذه الظروف الصعبة التي تمر بها».

وتابع ياسر قنطوش: «وعلى مدار السنوات والحمد لله تم تحقيق نجاحات كثيرة في كل القضايا وإن شاء الله قريبا تحصل على تعويض كبير وتعود لها قنوات اليوتيوب. ولكن في هذه الفترة، ظهر هذا الشخص مرة أخرى وفوجئت بمكالمة من الفنانة، تقول لي بالحرف الواحد إلحقني وتستنجد بي.

وأضاف ياسر قنطوش: «وكنت انزل فجرا أنا وزملاني المحامين في مكتبي نتخذ الاجراءات القانونية ومن طيبة قلبها تطلب مني التنازل.

ويستطرد قنطوش فوجئت أمس بمكالمة منها تبكي بانهيار وحسام حبيب بجوارها.

حسام حبيب بجوار شيرين عبد الوهاب

ويكمل: «سمعت صوته وكنت خارج القاهرة، وحاولت أكلمها وفوجئت أن التليفًون مغلق حاولت كثيرا دون جدوى..

وعلى الفور طلبت ثلاثة من زملائي المحامين في المكتب التوجه إلى منزلها للاطمئنان عليها، وطالبتهم بعدم التحرك من منزلها حتى أسمع صوتها.

وأشار: «وفعلا تم رؤية هذا الشخص في منزلها وانه مازال موجود هناك وأنها بحالة غير طبيعية ونهرت المحامين الذين جاءوا للاطمئنان عليها».

مناشدة وزير الثقافة

وزاد: «وإزاء هذا الوضع الذي يزداد سوءا كل يوم وإزاء أمانتي المنهية ويعلم الله، أنني حاولت معها كثيرا لكي تسافر إلى خارج البلاد. والبعد عن هذا الشخص ولكن كل مرة توعدني بأنها سوف تفعل ذلك رغم ان دوري يقتصر على متابعة كل القضايا التي تكللت بالنجاح بفضل الله ومعاونة زملائي ولكن أنا كمحامي محتاج أن أشارك موكلي بما تم في القضايا، والحمد الله تم النجاح في معظمها».

واختتم: «لذلك وحرصا مني عليها وعلى صحتها أطالب كلا من وزير الثقافة المسؤول الأول عن الفن والثقافة، كذلك الرئيس المباشر لنقابة المهن الموسيقية بسرعة التدخل ومخاطبة وزارة الصحة لانتداب لجنة طبية لمتابعة حالتها.

واناشدهم أبعدوها عن الأشخاص الذين هدفهم تدميرها صحيا ونفسيا. والقضاء علي هذه الجوهرة الفنية.

أخيرا، أتمني التوفيق للفنانة فيما هو قادم، اللهم بلغت، اللهم فاشهد. اخيرا انتهى دوري كمستشار قانوني واتمنى لها التوفيق والنجاح».