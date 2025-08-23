ياسمين الخطيب بعد أزمة بدرية طلبة: المشخصاتي مش شتيمة ولكن ليسوا أسياد البلد

علقت الإعلامية ياسمين الخطيب، على أزمة الفنانة بدرية طلبة بعد هجوم الجمهور عليها.

وكتبت ياسمين الخطيب عبر حسابها الشخصي على فيسبوك: “المشخصاتي مش شتيمة، مشخصاتي يعني ممثل، يعني فنان، ودول سفراء مصر وقوتها الناعمة، لكنهم في نفس الوقت ليسوا (أسياد البلد)”.

نقابة المهن التمثيلية تقرر تحويل بدرية طلبة للتحقيق

وكانت قد قررت نقابة المهن التمثيلية إحالة الفنانة بدرية طلبة إلى التحقيق نظراً لما بدر منها من إساءة إلى الجمهور والشعب المصري خلال الفترة الماضية عبر فيديوهات البث المباشر.

وانفعلت الفنانة بدرية طلبة على متابعيها في فيديو بث مباشر لها عبر فيسبوك أمس، بسبب بعض الانتقادات الجارحة التي تعرضت لها خلال الفترة الماضية عبر السوشيال ميديا.