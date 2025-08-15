ياسمين الخطيب لبدرية طلبة: بنصحك تعتذري

وجهت الإعلامية ياسمين الخطيب، رسالة للفنانة بدرية طلبة لما بدر منها من إساءة لجمهورها وللشعب المصري.

وكتبت ياسمين الخطيب عبر فيسبوك: “بدرية طلبة تجاوزت تجاوزات عظيمة في حق جمهورها.. بنصحك اعتذري يا أستاذة بدرية للناس اللي بيحبوكي الاعتذار مش عيب”.

نقابة المهن التمثيلية تقرر تحويل بدرية طلبة للتحقيق

وكانت قد قررت نقابة المهن التمثيلية إحالة الفنانة بدرية طلبة إلى التحقيق نظراً لما بدر منها من إساءة إلى الجمهور والشعب المصري خلال الفترة الماضية عبر فيديوهات البث المباشر.

وانفعلت الفنانة بدرية طلبة على متابعيها في فيديو بث مباشر لها عبر فيسبوك أمس، بسبب بعض الانتقادات الجارحة التي تعرضت لها خلال الفترة الماضية عبر السوشيال ميديا.