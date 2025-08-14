اللهم لا شماتة..عايدة غنيم تعلق على قرار التحقيق مع بدرية طلبة

علقت الفنانة عايدة غنيم، على قرار نقابة المهن التمثيلية بتحويل الفنانة بدرية طلبة إلى التحقيق، لما بدر منها من إساءة لجمهورها وللشعب المصري.

وكتبت عايدة غنيم عبر حسابها الشخصي بموقع فيسبوك: "اللهم لا شماتة، مرة واحدة قالت عليا كومبارس وتلف الأيام ومصر كلها تقول عليها كومبارس، معلش بقى يانجمة كله سلف ودين".

نقابة المهن التمثيلية تقرر تحويل بدرية طلبة للتحقيق

وكانت قد قررت نقابة المهن التمثيلية إحالة الفنانة بدرية طلبة إلى التحقيق نظراً لما بدر منها من إساءة إلى الجمهور والشعب المصري خلال الفترة الماضية عبر فيديوهات البث المباشر.