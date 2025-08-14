ماجدة خير الله تشن هجوما على بدرية طلبة بعد إساءتها لشعب مصر

علقت الناقدة ماجدة خيرالله، على قرار نقابة المهن التمثيلية بإحالة الفنانة بدرية طلبة إلى التحقيق، نظراً لما بدر منها من إساءة للشعب المصري.

وكتبت ماجدة خيرالله عبر حسابها الشخصي بموقع فيسبوك: "الانسان علي دين خليله، حاتلاقي شوية ممثلات من صديقات بدريه حايظهرن للدفاع عنها والتاثير علي اعضاء النقابه ، وينتهي الامر باعتذار هزيل وكنت غلطانه، وشوية كلام فارغ وصعبانيات ، بس كده الجمهور المصري اللي فيه امهات افاضل ودكاتره ومدرسين ومحاميين، ومهندسين وعمال وفلاحين وناس شقيانه في مهن مختلفه اللي بدريه قالت انها واصحابها اسيادهم لن يحترموا اي شخص يمت للفن ومهنه التمثيل طالما بتسمح لشخصيات مثل هذه الشتامه ان تنتسب لتلك المهنه المحترمه وتلطخها بالعار".

إحالة بدرية طلبة إلى التحقيق

وكانت قد قررت نقابة المهن التمثيلية إحالة الفنانة بدرية طلبة إلى التحقيق نظراً لما بدر منها من إساءة إلى الجمهور والشعب المصري خلال الفترة الماضية عبر فيديوهات البث المباشر.

وانفعلت الفنانة بدرية طلبة على متابعيها في فيديو بث مباشر لها عبر فيسبوك أمس، بسبب بعض الانتقادات الجارحة التي تعرضت لها خلال الفترة الماضية عبر السوشيال ميديا.