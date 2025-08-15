قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أبومازن يطالب الفصائل الفلسطينية بتسليم سلاحها للدولة
أنخفاض أسعار الذهب اليوم الجمعة
تصل لـ 49 درجة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم
تشييع جثامين ضحايا حريق مصنع البلاستيك في القناطر الخيرية
70 % للنجاح في التربية الدينية.. تفاصيل المواد الأساسية بقانون التعليم الجديد
احذروا الخروج.. طقس اليوم ودرجات الحرارة في المحافظات
إصابة 9 أشخاص من أسرة واحدة باختناق في أسيوط
الأوقاف تفتتح اليوم 21 مسجدا ضمن خطة إعمار بيوت الله
إعلام إسرائيلي: الجيش شكل وحدة خاصة مهمتها اغتيال الصحفيين في غزة
"القابضة للكهرباء" تعلن عن وظائف جديدة.. التقديم يبدأ اليوم
أخر أيام الموجة شديدة الحرارة.. تفاصيل حالة الطقس اليوم
انفجارات قوية في غزة.. عمليات نسف ينفذها الاحتلال
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ياسمين الخطيب عن وقائع تيك توك: قلبي مقبوض

ياسمين الخطيب
ياسمين الخطيب
سارة عبد الله

علقت الإعلامية ياسمين الخطيب، على واقعة جديدة عبر موقع التواصل الاجتماعي تيك توك.

وكتبت ياسمين الخطيب عبر فيسبوك: “خلال الأسبوعين إللي فاتو مزبلة التيك توك أخرجت لنا حواديت عجيبة ومرعبة.. غسيل أموال.. تجارة أعضاء.. راجل عامل ست”.

وتابعت: “بس مفيش أبشع من ظهور فيديو لتعذيب شاب على إيد بلوجر (عواطلي يعني) سرسجي صايع اسمه علاء الساحر!”.

وأضافت: “المدهش إن طليقته هي إللي نشرت الفيديو.. وطليقته دي ماتتخيرش عنه.. كل يوم والتاني بيشتموا بعض في اللايفات، وهو طلع في برنامج خاض في عرضها!”.

واختتمت: “أنا حزينة وقلبي مقبوض من ساعة ما شفت الفيديو.. شاب غلبان واضح إنه معدوم ضرب.. بيشتموه ويجبروه يرقص.. شيء في غاية البشاعة والله! أتمنى الداخلية تسرع بالقبض على الواد الصايع ده وتجعل منه عبره لمن يعتبر ومن لا يعتبر كمان!”.

