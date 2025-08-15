ياسمين الخطيب عن وقائع تيك توك: قلبي مقبوض

علقت الإعلامية ياسمين الخطيب، على واقعة جديدة عبر موقع التواصل الاجتماعي تيك توك.

وكتبت ياسمين الخطيب عبر فيسبوك: “خلال الأسبوعين إللي فاتو مزبلة التيك توك أخرجت لنا حواديت عجيبة ومرعبة.. غسيل أموال.. تجارة أعضاء.. راجل عامل ست”.

وتابعت: “بس مفيش أبشع من ظهور فيديو لتعذيب شاب على إيد بلوجر (عواطلي يعني) سرسجي صايع اسمه علاء الساحر!”.

وأضافت: “المدهش إن طليقته هي إللي نشرت الفيديو.. وطليقته دي ماتتخيرش عنه.. كل يوم والتاني بيشتموا بعض في اللايفات، وهو طلع في برنامج خاض في عرضها!”.

واختتمت: “أنا حزينة وقلبي مقبوض من ساعة ما شفت الفيديو.. شاب غلبان واضح إنه معدوم ضرب.. بيشتموه ويجبروه يرقص.. شيء في غاية البشاعة والله! أتمنى الداخلية تسرع بالقبض على الواد الصايع ده وتجعل منه عبره لمن يعتبر ومن لا يعتبر كمان!”.