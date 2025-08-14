ياسمين الخطيب توجه رسالة لـ "مصطفى كامل" بعد تصريحاته عن أنغام

وجهت الإعلامية ياسمين الخطيب، رسالة لمصطفى كامل، نقيب الموسيقيين رداً على عتابه للفنانة أنغام لعدم ردها عليه.

وقالت ياسمين الخطيب لنقيب الموسيقيين: “يا أستاذ مصطفى إللي عنده برد بيقفل موبايله، فما بالك بحد عامل عملية”.

وكشف الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، عن سبب تصريحاته مؤخرا حول عدم رد الفنانة أنغام علي رسالته بعد تعرضها لوعكة صحية.

وقال مصطفي كامل عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :"بإذن الله أن قادر علي مواجهة كل الأفاقين أثناء تواجدي بمهرجان جرش منذ ١٠ أيام وأثناء إجراء تقرير علي قناة ET بالعربي تم سؤالي سؤال واضح السؤال: كيف كان أخر أتصال بينك وبين الفنانه أنغام ".

وتابع : "ولأني لا أجيد فنون الكذب والتضليل كعادة أغلب خلق الله في هذه الأيام الأجابه كانت توجيه كل عبارات التقدير للفنانه والأخت أنغام أولاً ثم رواية أخر مره أتصلت بالفنانه أنغام أثناء مشاهدتي لمداخله تليفزيونيه مع الإعلاميه الأستاذه لميس الحديدي وبعد إنتهاء المداخله أتصلت وأرسلت رساله للفنانه أنغام ولم ترد (حكايه سابقه) مر عليها أكثر من شهر ونصف ".

وأستكمل :"أنا قمت بتصوير اللقاء منذ ٨ أيام أو ٩ أيام ولا أعلم أن الفنانه أنغام سوف تغادر البلاد للعلاج بالأمس والدليل علي عدم معرفتي بأنها تمر بوعكه صحيه هو ردي علي المذيعه وقلت لها (أخر مره كانت تعبانه حصل كذا وكذا) وهذا الرد يؤكد أنني لا أعلم بأنها سوف تقوم بإجراء عمليه أو خلافه، وكانت إجابتي واضحه وصريحه أنني لم أتواصل مع أنغام منذ هذه اللحظه ولا يجب أن أرد بالكذب وأقول أننا نتواصل، ثم أنا فعلاً لا أعرف أن الفنانه أنغام تمر بوعكه صحيه وأخر ماشاهدته لها هي حفلاتها بالعلمين ثم خارج مصر ".