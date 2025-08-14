قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

في ذكرى وفاة شويكار .. قصة حبها لفؤاد المهندس بدأت من على خشبة المسرح

أحمد البهى

يحل اليوم، ذكري وفاة الفنانة القديرة شويكار، والتي تعد واحدة من أهم الفنانات في تاريخ السينما المصرية. 

للفنانة شويكار جذور غير مصرية ، فهى من أب تركي وأم شركسية ، وبدأت في خوض تجربة التمثيل منذ مطلع ستينيات القرن العشرين،وقد أصبحت من أكثر الفنانات جماهيرية، خاصة في الأعمال التي شاركت فيها مع الفنان الراحل فؤاد المهندس.

ومن أبرز أفلام الفنانة شويكار أخطر رجل في العالم، شنبو في المصيدة، أرض النفاق، سفاح النساء، ومن المسرحيات التي قامت ببطولتها أنا وهو وهي، حواء الساعة12، سيدتي الجميلة، أنا فين وإنتي فين.

ومنذ عام 1970 عاشت شويكار حالة من النشاط السينمائي،وقدمت خلال تلك الفتر عدد الأفلام الخالدة فى تاريخ السينما المصريةعلى رأسها منها الكرنك، السقا مات.

كما قدمت بعد ذلك شويكار العديد من الأعمال التلفزيونية تنوعت ما بين الكوميديا والتراجيديا منها امرأة من زمن الحب، هوانم جاردن سيتي، بنت من شبرا، كلام رجالة ،احزان مريم .

قصة حبها للمهندس :

تعد قصة حب وزواج الفنانة شويكار من الفنان فواد المهندس هى الأشهر فى الفن المصرى ، ففي مطلع عام 1963 التقى فؤاد المهندس بشويكار لأول مرة على خشبة المسرح، بعد أن رشحها الفنان الكبير الراحل عبد المنعم مدبولي للاشتراك في مسرحية "السكرتير الفني".

وما أن رآها المهندس حتى أعجب بها على الرغم من اعتراضه على ترشيح مدبولي لها في البداية، إلى أن أعجب بها عندما شاهدها تطل على خشبة المسرح.

وبعدها تعددت الأعمال الفنية التي جمعتهما معا وتوطدت العلاقة ونما الحب بينهما، وفي مسرحية "هي وهو"، فأجا فؤاد المهندس الجميع، على خشبة المسرح، وخرج لأول مرة عن النص قائلا "تتجوزيني يا بسكوتة" ليعلن على الملأ عن حقيقة شعوره ورغبته في الزواج منها أمام الجمهور.

وفي آخر مشهد من فيلم "هارب من الحياة"، الذي كان عبارة عن حفل زفاف، وكانت شويكار ترتدي فيه فستان زفاف أبيض، استغل الاثنان مشهد زواجهما في نهاية الفيلم وقررا أن يتزوجا في نفس الليلة، وبالفعل ذهبا بنفس الملابس التي أديا بهما المشهد إلى الماذون وكانت معهما الفنانة زهرة العلا وزوجها المخرج حسن الصيفي، مخرج الفيلم، وتم توقيع عقد الزواج الذي انتهى عام 1980 بالطلاق بينهما رسميا.

