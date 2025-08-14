في أول أيام عرضه بالسينمات.. فيلم درويش يتصدّر شباك التذاكر في مصر

تمكّن فيلم درويش من بطولة عمرو يوسف ودينا الشربيني، من تصدر شباك التذاكر في مصر، في أول أيام عرضه بالسينمات المصرية.

وحقق فيلم درويش ايرادات وصلت إلى 2,152,699 جنيهًا مصريًا، ليتصدّر شباك التذاكر ليلة أمس .

دور أحداث الفيلم حول "درويش"، محتال كاريزمي يعيش حياة مليئة بالمخاطرات ولكن حين تنقلب إحدى الصفقات رأسًا على عقب، يجد نفسه عالقًا في متاهة من المجوهرات المسروقة، والخداع، والعلاقات المعقدة. وبينما تضيق الدائرة من حوله وتتشابك التهديدات، ينطلق في رحلة غير متوقعة نحو البطولة، حيث يواجه تحديات مصيرية تختبر ولاءه وحدسه وسرعته في البقاء متقدمًا بخطوة على الفوضى.



"درويش" من إخراج وليد الحلفاوي، و تأليف وسام صبري، ومن إنتاج مشترك بين "ڨوكس ستوديوز"، و"ون تو ون"، و"فيلم كلينك"، و"فيلم سكوير" ومن بطولة نخبة من النجوم منهم: عمرو يوسف، دينا الشربيني، تارا عماد، خالد كمال، مصطفى غريب، احمد عبد الوهاب و ظهور خاص للفنان محمد شاهين.





