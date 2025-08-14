هنبطل قرف إمتى؟.. ملك أحمد زاهر تعلق على حادث فتيات طريق الواحات

عبّرت الفنانة ملك احمد زاهر عن غصبها الشديد من الحادث المأساوي الذي شهدته منطقة طريق الواحات، بعد ما طاردت 3 سيارات فتاتين داخل سيارة، ما أدى إلى وقوع تصادم مروع بين السيارتين.

وعلقت ملك أحمد زاهر على فيديو الحادث عبر انستجرام كاتبه: هنبطل قرف امتى.

وكانت قد تفحص الأجهزة الأمنية بالجيزة مقطع فيديو لسيارة تقودها فتاة تصطدم بسيارة نقل على طريق الواحات بعد مطاردتها من سيارات أخرى.



وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو بعنوان “بلاغ لوزارة الداخلية” على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يتضمن تعرض سيارة ملاكي لاصطدام بسيارة نقل متوقفة على جانب الطريق ومصور الفيديو يعلق: "البت عملت حادثة خلوها عملت حادثة" مشيرا إلى مطاردة عدة سيارات للسيارة التي تقودها الفتاة ما أدى لاصطدامها بالنقل على جانب الطريق ثم فرارهم من موقع الحادث.



وتوقف بعض قائدي السيارات الأخرى لإنقاذ الفتاة وإخراجها من السيارة.