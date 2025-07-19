بالأبيض .. أحدث ظهور لـ ملك أحمد زاهر

شاركت الفنانة ملك أحمد زاهر، متابعيها بصور جديدة لها من أحدث ظهور لها عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام.

وظهرت ملك مرتدية فستان أبيض يكشف عن رشاقتها وأناقتها، وزينته ببعض المجوهرات.

ومن الناحية الجمالية وضعت ملك ألوان هادئة في مكياجها، وتركت خصلات شعرها منسدلة على وجهها.

وكانت قد أعلنت الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر عن طرح أولي تجاربها الإخراجية والتأليف بفيلم “شنطة سفر” والذى من المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.

ونشرت ملك أحمد زاهر بوستر الفيلم عبر حسابها الرسمي بموقع انستجرام عبر خاصية الإستوري، وكتبت معلقة: “سعيدة وفخورة انى بقدملكم اول فيلم من اخراجي وتأليفي شنطة سفر”.

ملك أحمد زاهر تشارك فى ماراثون رمضان ٢٠٢٥

يُذكر أن الفنانة ملك أحمد زاهر تألقت في مسلسل "سيد الناس" الذي عُرض في رمضان 2025.

وشارك في بطولة مسلسل "سيد الناس" إلى جانب النجم عمرو سعد، كل من: ريم مصطفى، إلهام شاهين، أحمد زاهر، ملك أحمد زاهر، بشرى، إنجي المقدم، خالد الصاوي، صلاح عبد الله، منة فضالي، نشوى مصطفى، أحمد فهيم، أحمد رزق، محمود قابيل، رنا رئيس، إنجي كيوان، ساندي، جوري بكر، سليمان عيد، وسلوى عثمان، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.