«سأكون دائمًا هنا من أجلكِ».. كارول سماحة تُهنئ ابنة زوجها الراحل بعيد ميلادها

هنّأت الفنانة كارول سماحة، ابنة زوجها الراحل المنتج وليد مصطفى، من زوجته الأولى، بمناسبة عيد ميلادها.

وكتبت كارول سماحة عبر انستجرام: “اليوم عيد ميلادك، تعرفت عليكِ وأنتِ في الحادية عشرة من عمرك، كنتِ مهذبة، حساسة وذكية، انظري إلى نفسكِ الآن!! لقد أزهرتِ لتصبحي الشابة الرائعة التي أنتِ عليها اليوم”.

وتابعت: “أسأل الله أن يبارك رحلتكِ ويبارك والديكِ اللذين رعياكِ لتصبحي هذه الإنسانة الجميلة، أنا متأكدة أن والدكِ ينظر إليكِ من السماء بكل فخر، أشعر بامتنان كبير لأني أشاهدكِ أنتِ وأختك تالا تكبران في بيئة عائلية مليئة بالدفء والحب”.

واختتمت: “سأكون دائمًا هنا من أجلكِ حين تحتاجين إليّ عيد ميلاد سعيد يا أمونتي”.