مكان مافيهوش رجالة.. صبري فواز يعلق على حادث مطاردة فتيات بالواحات

أبدى الفنان صبري فواز استياءه الشديد من الحادث المأساوي الذي شهدته منطقة طريق الواحات، بعدما طاردت سيارة نقل مجموعة من الفتيات، ما أدى إلى وقوع تصادم مروع بين السيارتين.

وعلّق فواز عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك قائلًا: "لما تلاقي مكان الستات فيه مش عارفين يشتغلوا، ولا يركبوا مواصلات، ولا يقعدوا في مكان، ولا حتى يسوقوا عربياتهم في أمان.. تأكد إن ده مكان مافيهوش رجالة.. حتى لو فيه ملايين الذكور".

يذكر أن آخر أعمال الفنان صبري فواز هو مسلسل «الشرنقة» الذي عرض في رمضان 2025، حيث يشارك في بطولته إلى جانب أحمد داود، كما يشارك في مسلسل شهادة معاملة أطفال مع محمد هنيدي، والذي عرض أيضًا في رمضان 2025.





