كارول سماحة توجه رسالة مؤثرة إلى أنغام بعد وعكتها الصحية

وجهت الفنانة اللبنانية كارول سماحة رسالة دعم للفنانة أنغام التي تعرضت لوعكة صحية شديدة سافرت على اثارها للخارج لتلقي العلاج في ألمانيا.

وقالت كارول سماحة، عبر ستوري حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام: أنغام الصديقة والفنانة الكبيرة.. أنتي قوية وقلبك كبير قد الفن اللي بتعطيه، بتمنالك الشفاء العاجل من قلبي، وراجعة أقوى مثل دايمًا.. محبتي الكبيرة لك.

محمود سعد يطمئن الجمهور على حالة أنغام

بينما طمأن الإعلامي محمود سعد جمهور الفنانة أنغام على حالتها الصحية، مشيراً أنها تمر بألم شديد لكنها ليست في خطر.

وكتب سعد عبر حسابه على "فيسبوك": "باتطمن على أنغام كل يوم منها أو من عمر ابنها.. هي لسه تعبانة وعندها ألم شديد.. هي هتكون في المستشفى لآخر الأسبوع إن شاء الله، فادعولها حتى تعبر هذه الأزمة الصحية العنيفة".

وتابع محمود سعد : “حمد الله على سلامتك يا صديقتي الغالية جداً جداً.”

وقال: “رغم كل الأخبار الكتير المنشورة هنا وهناك.. الخبر الدقيق الصحيح إن أنغام الحمد لله (زي الفل).. اتكلمنا النهاردة أكتر من مرة، وهي بخير، وتخرج من المستشفى بكرة أو بعده بالكثير إن شاء الله.”

وأضاف أن أنغام طلبت منه أن يطمئن جمهورها ومحبيها، مؤكدًا أنه سيظهر في بث مباشر مساء اليوم الساعة السابعة ليكشف تفاصيل رحلتها العلاجية في ألمانيا.

وتابع: “أنغام شرحت لي حالتها الصحية بالتفصيل، والنهاردة الساعة 7 إن شاء الله هنعمل لايف مخصوص أقولكم فيه تفاصيل رحلة علاجها في ألمانيا ومحبتها الكبيرة ليكم.”

تصدرت المطربة انغام محركات البحث جوجل بعد تردد انباء عن اصابتها بمرض خبيث ليكشف بعدها الاعلامي محمود سعد التفاصيل الكاملة حول مرضها وخضوعها لعملية جراحية.