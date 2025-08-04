أحمد خالد صالح: زياد الكردي فى فلاش باك مفاجأة للجمهور

تحدث الفنان أحمد خالد صالح، عن تفاصيل حكاية فلاش باك، من مسلسل ما تراه ليس كما يبدو، كاشفا عن شخصيته والتحديات التى واجهها خلال التجربة.

وقال أحمد خالد صالح في تصريحات تليفزيونية: حدوتة جديدة وكل حاجة الواحد بيعملها بتكون جديدة، بس الحدوتة دي جديدة عمومًا في الدراما، فيها حاجات إحنا مش متعودين عليها، كونها 5 حلقات دي حاجة مكثفة أوي، يا رب تعجب الجمهور.

وأضاف: بعمل دور زياد الكردي، مصور جنائي محب ومخلص وحالم أوي وبيتصدم بالواقع، تركيبته النفسية مش سهلة، والحدث اللي بتحصله في حياته مش سهلة، والشخصية كان فيها تحدي.

فلاش باك

أعرب أحمد خالد صالح عن سعادته بالمشاركة في حكاية "فلاش باك" ضمن أحداث مسلسل "ما تراه، ليس كما يبدو"، مؤكدًا أن التجربة تحمل طابعًا دراميًا مختلفًا عن المعتاد، وأنه يشعر بالحماس تجاه المشروع منذ اللحظة الأولى.

وأوضح أحمد خالد صالح: "على الرغم من صداقتي الطويلة مع المنتج كريم أبو ذكري، فإن هذا أول تعاون فني بيننا، وكنت في انتظار الفرصة المناسبة، وكله بيجي في وقته، وكريم مش بس صديق، هو منتج فنان بيحب التفاصيل، ولا بيشتغل حاجة إلا لو هو مقتنع بيها كجمهور قبل ما يكون صانع محتوى".

وعن تحمسه للمشاركة رغم اختلاف الطابع الدرامي للمسلسل عن الخط المعتاد لشركة الإنتاج، أوضح: "كريم دايمًا بيقدم أعمال اجتماعية لايت، لكن (ما تراه، ليس كما يبدو) تجربة مختلفة ومليانة تحديات درامية، وأنا مؤمن إن طول ما الورق حلو، والمخرج شايف اللي بيعمله، نقدر نقدم حاجة كويسة".

وأشار إلى أن حكايات المسلسل التي تتناول كل واحدة منها قصة مختلفة، لا تخلق نوعًا من التنافس بين الأبطال، قائلًا: "إحنا بنشتغل علشان نطلع أحسن ما فينا، مش عشان نكون أحسن من بعض، والمنافسة في الحكايات دي بتحفز كل فنان يقدّم أحسن ما عنده".

وكشف أحمد خالد صالح عن تفاصيل شخصيته في حكاية "فلاش باك"، موضحًا أنه يقدم شخصية "زياد الكردي"، وهو مصور جنائي ذكي، يثق في من حوله ويؤمن بالحب والإخلاص، لكنه يتعرض لصدمة كبيرة تقلب حياته رأسًا على عقب.

وأضاف: "الشخصية مركبة وفيها أبعاد إنسانية عميقة.. وده اللي شدني ليها من البداية".

وقال: "الاسم في حد ذاته مشوق، ويشبه نوعية الأعمال العالمية اللي بتخليك تفكر وتعيد النظر في اللي بتشوفه.. زي مسلسل Black Mirror، وأنا كمشاهد قبل ما أكون فنان، اسم زي ده شدني جدًا".

يُذكر أن مسلسل "ما تراه، ليس كما يبدو" يتكون من 35 حلقة، ويضم 7 حكايات، كل حكاية تمتد لـ5 حلقات بفريق عمل مستقل.