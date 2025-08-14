قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ذروة الموجة .. الأرصاد: احذروا درجات الحرارة اليوم تقترب من 50 درجة
سؤال فى النواب لوضع أسعار استرشادية ملزمة للعلاج المستشفيات الخاصة
بدء اختبارات القبول للطلاب المتقدمين لـ مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.. السبت
استشهاد 89 شخصا بنيران جيش الاحتلال في غزة منذ فجر اليوم
قوافل المساعدات المصرية لغزة تحمل آلاف الأطنان من المواد الغذائية والإغاثية والوقود
سلطات الاحتلال تواصل سياسات التعنت في التعامل مع قوافل المساعدات المتجهة لقطاع غزة
على بعد خطوة من الموت.. القصة الكاملة لمطاردة فتيات داخل سيارة بطريق الواحات
الأرصاد تحذر: اليوم ذروة الموجة الحارة.. ودرجات الحرارة تقترب من 50
ترامب يبدي استعدادًا لتقديم ضمانات أمنية مشروطة لأوكرانيا خارج الناتو
رسميا.. سعر الذهب في مصر مستهل الخميس
امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2025 .. توضيح عاجل من التعليم بشأنها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ياسين السقا يكشف تفاصيل عن علاقته بمحمد صلاح نجم ليفربول

ياسين السقا
ياسين السقا
سارة عبد الله

كشف الفنان ياسين السقا، خلال لقائه في برنامج “عيشها بإنرجي” مع وائل منصور ومنة عامر عبر إذاعة إنرجي 92.1، عن تواصله مع محمد صلاح عندما كان لاعبًا في فريق تشيلسي الإنجليزي.

وقال ياسين السقا: “روحت سفرية كامب كنت أنا وكام واحد من صحابي ولعبنا مع بعض، وساعتها اتعرفت على صلاح وأخدت رقمه.. كان لسه في بدايته”.

وأضاف أنه استمر في التواصل مع محمد صلاح عبر “إنستجرام”: “هو كلمني لما كان في معسكر مع المنتخب وقتها"، وكان تصوير مسلسل “ولد الغلابة” لوالده أحمد السقا.

وشارك ياسين، نجل الفنان أحمد السقا، في مسلسل “سيد الناس” ، ونجح فى لفت الأنظار إليه.

قصة مسلسل سيد الناس

وتدور أحداث مسلسل “سيد الناس” حول جارحي الذي تنقلب حياته رأسًا على عقب بعد وفاة والده، فيجد نفسه محاطا بثروة ضخمة وماضٍ مظلم لا يعرف عنه شيئا، ومحاطا بخصوم وأعداء لا يرحمونه، ومن أجل حماية عائلته وميراثه يضطر إلى أن يخوض العديد من الصراعات التي بها مخاطرة على حياته.

أبطال مسلسل سيد الناس

ويعد مسلسل سيد الناس من بطولة عمرو سعد، سلوى عثمان، إلهام شاهين، أحمد زاهر، ريم مصطفى، إنجي المقدم، أحمد رزق، خالد الصاوي، نشوى مصطفى، ملك أحمد زاهر، رنا رئيس، سلوى عثمان، محمود قابيل، أحمد فهيم، ياسين السقا، إنجي كيوان، طارق النهري، أسما سليمان، ساندي علي، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي.

ياسين السقا محمد صلاح نجم ليفربول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بوسي الأسد

خمر و3 باروكات وأموال.. تفاصيل ضبط الراقصة بوسي الأسد بتهمة نشر محتوى خادش للحياء

سعر الفراخ

بكام الفراخ النهاردة؟.. مفاجأة جديدة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس

الطقس في مصر

أمطار صيفية بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف عن تغير مفاجئ في حالة الطقس

رسميًا.. أسعار البنزين في مصر اليوم الخميس 14 أغسطس 2025

رسميًا.. أسعار البنزين في مصر اليوم الخميس 14 أغسطس 2025

وزارة الخارجية

إسرائيل الكبري .. مصر ترد بقوة على تصريحات نتنياهو وتطالب بتوضيح عاجل

سارة خليفة

ماذا عثرت الشرطة مع المذيعة سارة خليفة؟.. التحقيقات تكشف المستور

حالة الطقس

سيناء تحت الأمطار الغزيرة وأسوان في قلب الموجة الحارة بـ48 درجة

تقليل الاغتراب .. أرشيفية

5 أيام .. شروط تقليل الاغتراب وخطوات ورابط التقديم لطلاب الثانوية العامة

ترشيحاتنا

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

بالصور

طريقة عمل البطاطس المهروسة

طريقة عمل البطاطس المهروسة
طريقة عمل البطاطس المهروسة
طريقة عمل البطاطس المهروسة

فوائد وأضرار الشاي باللبن

فوائد و اضرار الشاي باللبن
فوائد و اضرار الشاي باللبن
فوائد و اضرار الشاي باللبن

لفطار صحي.. طريقة عمل كلوب ساندوتش تونة بالمايونيز

طريقة عمل كلوب ساندوتش تونه بالمايونيز
طريقة عمل كلوب ساندوتش تونه بالمايونيز
طريقة عمل كلوب ساندوتش تونه بالمايونيز

عبير صبري تثير الجدل بكاش مايوه

عبير صبرى تثير الجدل بكاش مايوه
عبير صبرى تثير الجدل بكاش مايوه
عبير صبرى تثير الجدل بكاش مايوه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

المزيد