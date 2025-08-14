ياسين السقا يكشف تفاصيل عن علاقته بمحمد صلاح نجم ليفربول

كشف الفنان ياسين السقا، خلال لقائه في برنامج “عيشها بإنرجي” مع وائل منصور ومنة عامر عبر إذاعة إنرجي 92.1، عن تواصله مع محمد صلاح عندما كان لاعبًا في فريق تشيلسي الإنجليزي.

وقال ياسين السقا: “روحت سفرية كامب كنت أنا وكام واحد من صحابي ولعبنا مع بعض، وساعتها اتعرفت على صلاح وأخدت رقمه.. كان لسه في بدايته”.

وأضاف أنه استمر في التواصل مع محمد صلاح عبر “إنستجرام”: “هو كلمني لما كان في معسكر مع المنتخب وقتها"، وكان تصوير مسلسل “ولد الغلابة” لوالده أحمد السقا.

وشارك ياسين، نجل الفنان أحمد السقا، في مسلسل “سيد الناس” ، ونجح فى لفت الأنظار إليه.

قصة مسلسل سيد الناس

وتدور أحداث مسلسل “سيد الناس” حول جارحي الذي تنقلب حياته رأسًا على عقب بعد وفاة والده، فيجد نفسه محاطا بثروة ضخمة وماضٍ مظلم لا يعرف عنه شيئا، ومحاطا بخصوم وأعداء لا يرحمونه، ومن أجل حماية عائلته وميراثه يضطر إلى أن يخوض العديد من الصراعات التي بها مخاطرة على حياته.

أبطال مسلسل سيد الناس

ويعد مسلسل سيد الناس من بطولة عمرو سعد، سلوى عثمان، إلهام شاهين، أحمد زاهر، ريم مصطفى، إنجي المقدم، أحمد رزق، خالد الصاوي، نشوى مصطفى، ملك أحمد زاهر، رنا رئيس، سلوى عثمان، محمود قابيل، أحمد فهيم، ياسين السقا، إنجي كيوان، طارق النهري، أسما سليمان، ساندي علي، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي.