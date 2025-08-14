لقاء سويدان تحتفل بعيد ميلادها على طريقتها الخاصة

احتفلت الفنانة لقاء سويدان، بعيد ميلادها الـ51 بطريقة كوميدية، حيث نشرت فيديو تظهر من خلاله وهي تحتفل بعيد الميلاد وتلتقط صورة تذكارية، إذ كانت تحمل بيده عدد 15 لتاتي ابنتها وتضعه بطريقة صحيحه ليصبح 51.

ونشرت “لقاء” الفيديو عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”، وكتبت:"اللهم لك الحمد والشكر على أعوام مضت وأدم على سترك ونعم في ماهو قادم 51 عام".

https://www.instagram.com/reel/DNRUkW3tMju/?igsh=MWhseWo1dHB2NnR0OQ==

أبطال مسلسل حرب الجبالي

مسلسل «حرب الجبالى» هو من بطولة كوكبة ونخبة من النجوم أبرزهم: أحمد رزق، هبه مجدى، نسرين أمين، سوسن بدر، رياض الخولى، صلاح عبد الله، فردوس عبد الحميد، أحمد خالد صالح، لقاء سويدان، أحمد عزمى، دنيا المصرى، خالد كمال، صفوة وعدد آخر من الفنانين وهو من قصه سيناريو وحوار سماح الحريرى وإخراج محمد أسامة.

أحداث مسلسل حرب الجبالي

تدور أحداث مسلسل حرب الجبالي فى إطار دراما شعبية فى إحدى الأحياء الشعبية، وتتوالى الأحداث الشيقة التى تحمل العديد من الصراعات والأزمات بين الأبطال.