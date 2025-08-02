لقاء سويدان تعود بأغنية نهاية ظالمة بعد فترة بـ ساقية الصاوي .. صور

قدمت النجمة لقاء سويدان أغنية جديدة تحمل إسم نهاية ظالمة خلال وجودها في أمسية شعرية في ساقية الصاوى للشاعر أيمن درويش الذى كتبلها الأغنية وهي من ألحان مصطفي عزيز وتوزيع يحيي المالكي وتوزيع وتريات محمد عاطف، وتفاعل الجمهور مع الأغنية التي تمثل لها عودة بعد فترة غياب طويلة عن الغناء .

وقالت لقاء أنها تنوى خلال الفترة المقبلة إصدار عدة أغانى متنوعة وتحمل عدد من المفاجئات وتتعاون فيهم مع نخبة من الشعراء والملحنين والموزعين، وتعكف حاليا على تحضيراتهم استعدادا لطرحهم خلال الفترة المقبلة .

وشاركت مؤخرا الفنانة لقاء سويدان في مسلسل حرب الجبالي التي لفتت الأنظار خلال الدور التي قدمته ضمن أحداث العمل وحصدت اشادات كبيرة من قبل الجمهور عن دورها في العمل

مسلسل «حرب الجبالى» يشارك في بطولته بجانب النجمة لقاء سويدان من بطولة كوكبة ونخبة من النجوم أبرزهم: النجم أحمد رزق، هبة مجدى، نسرين أمين، سوسن بدر، رياض الخولى، صلاح عبد الله، فردوس عبد الحميد، أحمد خالد صالح،أحمد عزمى، دنيا المصرى، خالد كمال، صفوة وعدد آخر من الفنانين، وهو من قصة سيناريو وحوار سماح الحريرى وإخراج محمد أسامة.

كما شاركت مؤخرًا لقاء سويدان في بطولة مسلسل الوصفة السحرية الذى عرض على قناة dmc ومنصة watch it .

لقاء سويدان تجسد خلال أحداث المسلسل شخصية سيدة متحررة في التفكير والشكل والملابس، لاسيما أنها عاشت معظم حياتها خارج مصر، وهى أم لطفلة وفى نفس الوقت أخت الفنان إسلام جمال، وتعيش في المجمع السكنى الذى تدور فيه أحداث العمل ويتواجد فيه معظم الشخصيات، وتحدث العديد من المواقف بيهم في إطار اجتماعى لايت.

مسلسل الوصفة السحرية يضم في قائمة أبطاله كلاً من: شيري عادل، إسلام جمال، هيدي كرم، عمر الشناوي، بسمة داود، رانيا منصور، كارولين عزمي، محمد أبو داود، هالة فاخر، سلوى عثمان، سلوى محمد علي، وعماد رشاد، والعمل تأليف ورشة مصنع الحكايات لمؤسسها هاني سرحان، وإشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب، وفكرة: مي سعيد، وسيناريو وحوار منة فوزى وإيرين يوسف ومي سعيد، وإخراج خيرى سالم.