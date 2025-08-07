حفل يقتصر على المقربين .. لقاء سويدان تكشف عن تفاصيل زواجها

حلت الفنانة لقاء سويدان ضيفة علي موقع صدي البلد في ندوة تم تكريمها عن دورها في مسلسل"حرب الجبالي".

وكشف لقاء سويدان خلال الندوة عن استعدادها للزواج خلال الفترة المقبلة، حيث من الممكن اقامة حفل زفاف للمقربين فقط مع بداية العام القادم 2026.



وتابعت لقاء سويدان: كنت قد قررت عدم الارتباط مرة أخري والتركيز في اعمالي الفنية والعودة للغناء، خاصة مع دخول ابنتي الجامعة واصبح اعتمادها علي اقل.

واضافت لقاء سويدان:الأمر تغير هذا العام وارتبطت ، ولكني ندمت علي اعلان ذلك، لان الموضوع “كبر”، ولكني حرصت علي الاعلان لان البعض يعتقد ان السيدة السنجل دائمًا ما تبحث عن عريس .

أبطال مسلسل حرب الجبالي

مسلسل «حرب الجبالى» هو من بطولة كوكبة ونخبة من النجوم أبرزهم: أحمد رزق، هبه مجدى، نسرين أمين، سوسن بدر، رياض الخولى، صلاح عبد الله، فردوس عبد الحميد، أحمد خالد صالح، لقاء سويدان، أحمد عزمى، دنيا المصرى، خالد كمال، صفوة وعدد آخر من الفنانين وهو من قصه سيناريو وحوار سماح الحريرى وإخراج محمد أسامة.

أحداث مسلسل حرب الجبالي

تدور أحداث مسلسل حرب الجبالي فى إطار دراما شعبية فى إحدى الأحياء الشعبية، وتتوالى الأحداث الشيقة التى تحمل العديد من الصراعات والأزمات بين الأبطال.