بطولة بيومي فؤاد.. طرح الفيلم السعودي قشموع بالسينمات

تستقبل دور العرض السينمائي، اليوم الخميس، الفيلم السعودي قشموع، والذي يقوم ببطولته بيومي فؤاد.

يحكي الفيلم عن شاب يدعى «قشموع » يقع في مشاكل متنوعة ويتعامل

معها بطريقة كوميدية ويحاول البحث عن حلول لكن يقف الحظ ضده، ويحاول جاهدا إرضاء والدته وأبناء حارته الذين لم يسلموا منه؛ مما يدفعه لمغادرة الحي الشعبي والانتقال إلى أحد أحياء الرياض الراقية من أجل تحقيق ذاته.



الفيلم من بطولة بيومي فؤاد، ومحمد الراشد، ومحمد الجبرتي، ونواف السليمان

ومن إخراج معتز التوني.

وظهر الفنان بيومي فؤاد علي بوستر العمل وهو يرتدي الزي السعودي.

ومن ناحية آخري يقوم الفنان بيومي فؤاد حاليًا بتصوير دوره ضمن أحداث فيلم شلة ثانوي.

ويدور الفيلم في قالب اجتماعي كوميدي، حول ثلاثة أشخاص يواجه كل منهم أزمة في مجاله تشعره بالمهانة وانعدام الجدوى، يقدمون على إثبات قدراتهم من خلال عمل مدوي، مبهر، وغير قانوني، فيما تنتهز سمسارة فاتنة الفرصة وتحاول توجيه خطتهم لأغراض خبيثة، تنجح في إحداث الشقاق بينهم، لكن الصداقة تنتصر في النهاية.