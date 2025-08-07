أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل 220 يوم.. حقيقة مرض زوج صبا مبارك

طرحت منصة شاهد vip، الحلقة الخامسة من مسلسل" 220 يوم"، في الساعات الاولي من صباح اليوم.

وحملت الحلقة الخامسة من مسلسل"220 يوم" عدد من الأحداث، كان أبرزها معرفة صبا مبارك بحقيقة مرض زوجها كريم فهمي، كما تمكنت من قراءه روايته الجديدة، والتي كان قد طلب منها ألا تقوم بقراتها في الوقت الحالي.

"220 يوم" عمل درامي مشحون بالعاطفة والتوتر، من إخراج كريم العدل، وتأليف محمود زهران، وسيناريو وحوار سمر بهجت ونادين نادر، وبطولة صبا مبارك، كريم فهمي، حنان سليمان، عايدة رياض، علي الطيب، لينا صوفيا وميرا دياب

من خلال شخصية مريم تلعب صبا مبارك دوراً كبيراً في حياة زوجها أحمد (كريم فهمي) مؤلف الروايات، حيث تجمعهما علاقة حب قوية تجعلهما ثنائياً غير تقليدي، بينهما حب وتفاهم وصداقة، فنرى أحمد وهو يأخذ رأي حبيبته مريم في الروايات التي يكتبها، والتي تحمل أحدثها اسم المسلسل وهو 220 يوم. والذي يحمل دلالات عديدة تعكس أحداث المسلسل