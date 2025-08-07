المركز القومي للسينما يُنظم عرضًا لأفلام مستقلة بمركز الهناجر للفنون

في إطار دعم المواهب الشابة والسينما المستقلة، ينظم المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور أحمد صالح فعالية جديدة من فعاليات نادي السينما المستقلة، وذلك يوم السبت الموافق 9 أغسطس 2025 في تمام الساعة السابعة مساءً، بـ مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية.

ويتضمن برنامج العرض ثلاث أفلام مستقلة لعدد من المخرجين الشباب، وهي: "في صعيد مصر" للمخرج محمد سامح، تحت شجرة التفاح" للمخرج محمد علاء، "عم بركة" للمخرج إسلام عصام.

وتُعقد عقب العروض ندوة مفتوحة مع صُنّاع الأفلام، يديرها الناقد السينمائي أحمد النبوي، في حوار تفاعلي مع الجمهور حول التجارب المعروضة وما تحمله من رؤى فنية وإنسانية.

يُقام النادي شهرياً بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية برئاسة المعماري حمدي سطوحي، ويقام تحت إشراف الناقد السينمائي أحمد عسر، ويُعد منصة هامة لعرض التجارب السينمائية المستقلة وإتاحة الحوار النقدي البنّاء بين المبدعين والجمهور.

الدعوة عامة، والدخول مجاني لجميع المهتمين بالسينما والثقافة والفنون.