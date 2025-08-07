قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نادية مصطفى: أنغام النهاردة هتدخل تعمل عملية دقيقة
قوات الاحتلال تفجر منزل الأسير عبدالرحيم الهيموني في الخليل
موسكو تتجنب التعليق على مقترح لقاء ثلاثي بين بوتين وترامب وزيلينسكي
وزير الاستثمار: نقدر دور الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في دفع جهود التطوير المؤسسي
مات من الفرحة.. القصة الكاملة لوفاة شاب بعد كتب كتابه على عروسه بالمنوفية
شوبير يكشف عن الأندية المهدده بالهبوط في الموسم الجديد
خلال يومين .. شوبير يكشف مصير وسام أبو علي
رئيس إسكان النواب يكشف الأوراق المطلوبة لحصول المستأجر على سكن بديل
هتدخل عمليات تاني .. تفاصيل جديدة عن مرض أنغام
بدء جلسة مباحثات برئاسة رئيسى وزراء مصر والسودان
يفوق مساحة باريس ..حريق ضخم يلتهم مساحة 16 ألف هكتار في فرنسا
تقدّم حقوقي للعراق .. حذف اسم بغداد من تقرير الأمم المتحدة بشأن الأطفال والنزاعات |فيديو
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يطلق النسخة الأولى من قسم «CAIRO’S XR» للوسائط الجديدة

مهرجان القاهرة
مهرجان القاهرة
أحمد البهى

تعزيزًا لريادته وحرصه على دفع حدود الإبداع السينمائي، يعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن إطلاق قسم جديد باسم "CAIRO’S XR"، في دورته السادسة والأربعين، المقرر إقامتها ما بين 12 و21 نوفمبر 2025، كأول قسم مخصص لتكنولوجيا الوسائط الجديدة في تاريخ المهرجان.

 ويهدف إلى تقديم طريقة جديدة ومختلفة لسرد القصص السينمائية تتيح تجربة أكثر تفاعلًا ومشاركة للجمهور في المنطقة.
يُعد "CAIRO’S XR" فرصة للفنانين والمبدعين والمطورين التقنيين لعرض أعمال تستخدم تقنيات حديثة تتخطى طرق العرض التقليدية على الشاشات، حيث يعتمد البرنامج على التكنولوجيا الحديثة التي تخلق تجارب سينمائية يستطيع المشاهد من خلالها أن يشعر ويشارك ويتفاعل مع القصة بأكثر من طريقة.
يشمل القسم تجارب مثل: العوالم الافتراضية الواسعة، الواقع المعزز، قصص تدار بالذكاء الاصطناعي، وأعمال فنية تفاعلية تتيح للجمهور أن يكون جزءًا من القصة بدلًا من أن يكتفي بمشاهدتها فقط.


قال الناقد محمد طارق، المدير الفني لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي: "يسعى "CAIRO’S XR" لتقديم تجربة سينمائية مختلفة، حيث تدمج الوسائط الحديثة في سرد القصة السينمائية. فبدلاً من عرض القصص بطريقة تقليدية على شاشة ثابتة، تسمح تكنولوجيا XR بتحويل القصة إلى تجربة حية يمكن للمشاهد أن يدخلها، يتعرف عليها، ويتفاعل معها ويؤثر في مجرى أحداثها. وهو ما يعكس التزام المهرجان بدعم مستقبل السينما."
يعتمد البرنامج على فكرة أن التكنولوجيا ليست هدفًا بحد ذاتها، بل أداة تساعد على جعل القصة أكثر عمقًا وتأثيرًا على المشاعر والفكر والمكان. سواء كان ذلك عن طريق التجول داخل عالم افتراضي يحاكي ذكرى من الماضي، أو التفاعل مع شخصية تُدار بالذكاء الاصطناعي، أو الانغماس في تركيب قصصي يمكن الاستكشاف فيه، فإن الأعمال المختارة تهدف إلى توسيع طريقة عرض السينما.
يعتمد البرنامج على الجمع بين السينما، التصميم، محركات الألعاب، الذكاء الاصطناعي، وتقنيات الأماكن الافتراضية والتجارب التفاعلية لتشجيع الفنانين على تخطي طرق العرض القديمة وتقديم أفكار جديدة للسينما مع الحفاظ على قيمها الفنية والإنسانية.
البرنامج مفتوح الآن لاستقبال أعمال تستخدم تقنيات الواقع الممتد (XR) والتقنيات التفاعلية المرتبطة، مثل:
● تجارب الواقع الافتراضي (VR)
● مشروعات الواقع المعزز (AR) والواقع المختلط (MR)
● التركيبات التفاعلية الغامرة
● السرديات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي
● التجارب الممزوجة بعناصر الألعاب والألعاب التفاعلية
مواعيد التقديم المهمة:
آخر موعد لتقديم الطلبات: 30 أغسطس 2025

سيتم عرض الأعمال التي تُختار ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 2025، مما يتيح للفنانين فرصة الظهور على منصة دولية والتواصل مع محترفين في مجال صناعة السينما، والمساعدة في تشكيل مستقبل سرد القصص السينمائية من قلب العالم العربي.

