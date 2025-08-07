«إلا الطلاق» يدخل قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة في مصر

تمكّن مسلسل إلا الطلاق، من الدخول إلى قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة في مصر، بعد طرحه على منصة شاهد.

وأحتل مسلسل "إلا الطلاق" المركز الثالث ضمن قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة في مصر، وذلك بعد طرحه بأيام قليلة.

مسلسل إلا الطلاق

المسلسل يتكون من 10 حلقات وتم طرحها كاملة، وتدور أحداث العمل فى إطار من التشويق والإثارة، حول زوجين يتعرضان لحادث يقلب حياتهما رأسًا على عقب .

مسلسل “إلا الطلاق” من بطولة إياد نصار ودينا الشربيني وسلمي أبو ضيف وصفاء الطوخي.

تدور أحداث مسلسل إلا الطلاق، عن زوجين يعانيان من بعض المشاكل فى حياتهم، الا انهما يتورطان فى ارتكاب جريمة قتل مما يقلب الاحداث رأسًا علي عقب.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال دينا الشربني هو مسلسل كامل العدد 3، والذي عرض خلال شهر رمضان الماضي.