بكاش مايوه.. درة تخطف الأنظار على الشاطئ

شاركت الفنانة درة متابعيها صورا جديدة لها من عطلتها الصيفية، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، بإطلالة لافتة.

وخطفت درة أنظار جمهورها بإطلالة جذابة على الشاطئ مرتدية كاش مايوه باللون الأبيض، ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية، تعتمد درة في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عينيها، مع اختيار أحمر الشفاه باللون الوردي اللامع الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت درة أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة، مع وضع إكسسوارات جذابة تتناسب مع إطلالتها.