فستان صيفي .. درة تخطف الأنظار بظهورها الأخير

شاركت الفنانة درة، متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة لافتة.

وظهرت درة، مرتدية فستان طويل باللون الأبيض، وجاء الفستان بتصميم صيفي جذاب ولافت ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد درة، في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار احمر الشفاه باللون الوردي اللامع الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت درة، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة مع وضع اكسسوارات جذابة تتناسب مع إطلالتها.

ونعرض لكم صور الفنانة درة