لوك مختلف.. رضوى الشربيني تستعرض جمالها

نشرت الإعلامية رضوى الشربيني، صورا جديدة لها عبر خاصية ستوري من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة لافته.

وظهرت رضوى الشربيني، مرتدين بنطال جينز باللون الأزرق الغامق، ونسقت معه جاكيت كلاسيك باللون الأسود ذا تصميم جذاب ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

كما اختارت رضوى الشربيني ، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع إطلالتها.

أما من الناحية الجمالية تعتمد رضوى الشربيني ، في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار احمر الشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

ونعرض لكم صور الإعلامية رضوى الشربيني